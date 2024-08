Míchel: "No m'agrada el que observo; sembla que estiguem malament i no és així"

El Girona alça el teló de Montilivi demà contra l'Osasuna (19:00) en un partit que coincidirà, segurament durant uns minuts, amb el sorteig de la Lliga de Campions. Míchel ha explicat avui que no prohibirà a ningú al vestidor seguir el sorteig però que tothom sap "quin és el partit important". El tècnic continua amb la baixa de Valery i també ha confirmat que Iker Almena ha demanat no entrenar-se avui perquè ha comunicat que vol sortir del club. Míchel ha confessat que no li agraden "gens" les sensacions que s'estan generant al voltant de l'equip després de les dues primeres jornades i per això ha destacat la importància de guanyar el primer partit a casa. "És important per la sensació, perquè no m'agrada gens el que observo. Sembla que estiguem malament i no és així. Necessito canviar-ho ja. Sóc un persona realista i tenim un gran equip. La gent pensa més en els que no hi són, més que pas en els que hi són", ha dit.

ALMENA I EL MERCAT

M'ha trucat aquest matí Cárcel i m'ha dit que era possible que Almena sortís a un altre club. Jugador ha demanat no entrenar i no serà a la convocatòria. La baixa d'Almena no estava pensada. Ens ha sorprès molt i hem de pensar més què fer. Èric Garcia no és nostre. Hem de pensar bé si és Èric o algun altre.

ÀNIMS

Sempre miro el procés i el rendiment on volem anar. Estem lluny de la millor versió, però estic convençut que farem un bon partit i estem preparats per fer-lo. L'altre dia fins a l'1-0, tot i no tenir ocasions clares, competíem bé. Érem dins del partit fins al 2-0. Normal, Atlètic és equip fet per estar a dalt. No estem tan malament perquè any passat 1 de 6 també.

MONTILIVI

Per mi el més important és trobar l'afició i pensar només en aquest partit. La necessitem la comunió per oferir la millor versió. Hem d'agafar com més aviat millor la comunió que vam tenir l'any passat. L'afició i Montilivi ens donen punts. Per això demano que estiguin amb nosaltres perquè els necessitem.

OSASUNA

Han fet 4 de 6. És un equip sòlid i té ADN Osasuna, amb jugadors amb energia, verticals...Té una manera diferent d'Arrasate però fan coses semblants. Són forts en centrades, un contra un, jugadors d'alt nivell. Ha jugat dos partits a casa, també és veritat. Em preocupa més si som capaços d'agafar la verticalitat que no hem tingut en els dos partits anteriors.

VERTICALITAT

Costa trobar-la perquè no hem pogut gaires entrenaments junts amb els jugadors que han arribat nous. L'equip entén què volem, però necessitem connectar més entre nosaltres per mirar amunt. No és només la profunditat sinó també agressivitat amb pilota. Cal mirar endavant en cada moment. Estic convençut que ho farem ràpid. Necessito que l'equip tingui energia al camp perquè així l'afició notarà aquesta atmosfera i estarà al nostre costat. Un equip més vertical i no tant tàctic.

SORTEIG

No farem res per evitar seguir-lo. Està bé que tothom estigui pendent de qui ens toca a la Champions, però el partit important és el de demà. El jugador ho té clar. A les 7 tots estaran preparats.

PRIMER PARTIT A CASA

És important per la sensació, perquè no m'agrada gens el que observo. Sembla que estiguem malament i no és així. Necessito canviar-ho ja. No sóc optimista, si no realista i tenim un gran equip. La gent pensa més en el que no hi són, més que pas en els que hi són.

ASPRILLA

Ha fet tres entrenaments tot just. Ve d'una situació complicada perquè no estava treballant amb el seu equip. La seva millor versió arribarà a poc a poc.

PRONÒSTICS

Necessito una mica més de temps per conèixer tothom amb versió de jugar en competició. Dilluns ja vam fer partit contra filial per veure's perquè a Miovski no l'he vist jugar tret de l'altre dia a Madrid. A Asprilla tampoc l'he vist gaire més enllà dels vídeos. Per això, és difícil tenir una classificació i idea. Són jugadors de talent, manera de jugar. Si tot surt bé tot, podem fer un bon any. Segur.

ROTACIONS

Penso en demà i prou i després ja veurem com recupera la gent i què passa. Serà difícil repetir onze avui i diumenge.

KRECJI I VAN DE BEEK

Krejda també va passar una lesió després d'arribar. Està en procés a punt de veure la millor versió, però el necessitem al cent per cent. Van de Beek va passar el procés víric i llavors, el camp m'ha demanat altres coses al meu cap. No ha estat titular i he vist necessitat d'altres canvis. Està preparat i bé per jugar, tots dos. Segur que aviat estaran al camp.