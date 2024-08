Girona-Osasuna: La primera gran festa a Montilivi (4-0)

Com si res hagués canviat, Montilivi continua abonat als festivals. Tres mesos després, del recital contra el Granada (7-0) en la darrera jornada de la temporada, el Girona ha alçat el teló del nou curs amb un nou espectacle. Amb actors diferents però amb la mateixa funció. La que diu que l'equip s'imposa al rival en tots els paràmetres i que l'escombra del terreny de joc amb una sensació de superioritat insultant. Montilivi tenia ganes de passar-ho bé en una tarda històrica i a fe que ha xalat de valent veient com primer queien les boles amb els noms dels rivals a la Champions i després anaven caient els gols. Bryan Gil ha obert el camí de la victòria amb un gran gol i Tsygankov, Abel Ruiz i Stuani han arrodonit en la primera gran festa de la temporada. Ens ho passarem bé. Altre cop.

Amb vista al partit de diumenge a Sevilla i al desgast acumulat en aquest tan exigent començament de temporada, Míchel ha introduït tres canvis respecte al darrer onze titular que havia perdut al Metropolitano. El tècnic ha donat l'alternativa d'entrada a Francés i Miovski en el lloc d'Arnau i Romeu. Això ha fet que Abel Ruiz endarrerís la seva posició a la mitjapunta i que Iván Martín formés el doble pivot amb Yangel Herrera. Amb el grau d'energia necessari, i molt superior al de l'Osasuna, el Girona ha entrat com tocava al partit. Protagonista, dominador i amo i senyor de pilota, els de Míchel començar la Lliga com l'havien acabat. En el joc i també al marcador perquè després d'un primer intent de Bryan Gil amb una gardela des de fora de l'àrea que ha refusat espectacularment Sergio Herrera, el Girona va obrir la llauna. Ho ha fet el gran protagonista de la primera part, Bryan Gil. L'extrem andalús ha cregut fins al final en una centrada caragolada de Tsygankov i ha posat el peu, al més pur estil Johan Cruyff, per fer-la colar entre el pal i el porter navarrès. Un gol de bandera per avançar-se i començar a fer justícia al marcador. Abans del descans, el Girona hauria pogut ampliar l'avantatge amb un cop de cap d'Abel Ruiz que va sortir fora llepant el pal dret d'Herrera.

El descans ha anat bé per al Girona que, no només va mantenir el nivell sinó que el va apujar. Per contra, l'Osasuna ha mantingut el to baix inacceptable per competir i que ha empitjorat encara més. Així, el Girona es transformaria en el de la temporada passada per convertir-se en el monstre futbolístic devora-rivals que amb cinc minuts liquidava els partits. I així ha estat. Primer, ha estat Tsygankov qui ha aprofitat un refús a una centrada de Miovski per fer el segon. Quatre minuts després, arribaria un altre gol de traca i mocador. En aquest ha estat Abel Ruiz que, després de rebre de Yangel Herrera, ha clavat la pilota a l'escaire amb un cacau impossible per al porter.

Ara sí, la feina estava feta. I de quina manera. El Girona banyava l'Osasuna i Montilivi xalava fent l'onada. Míchel ha mogut a banqueta per donar aire a alguns jugadors. Stuani i Romeu primer, i Asprilla, Van de Beek i Portu després. El partit estava sentenciat. El Girona doblegava l'Osasuna amb un exercici coral en què costava de trobar el millor jugador del partit. Francés, Miguel Guitérrez, Herrera, Bryan Gil, Tsygankov, Abel Ruiz... Tots han viatjat junts, allò que li agrada tant a Míchel, per conduir l'equip cap a la primera victòria de la temporada. Un triomf tant merescut com necessari que va arrodonir, qui sinó, Cristhian Stuani. L'uruguaià ha enviat al fons de la xarxa, a plaer, una passada de la mort de Van de Beek per fer el quart de la tarda. El millor epíleg per a una estrena de somni de la temporada en un Montilivi que ha acabat botant i fent l'onada.

