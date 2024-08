Montilivi alça el teló del curs més il·lusionant de la història

st ans dies després de tancar la millor temporada de la història amb un festival de gols i alegries contra el Granada (7-0), el Girona torna avui a Montilivi. L’estadi alça el teló contra l’Osasuna (19:00) a un curs d’allò més excitant per als aficionats blanc-i-vermells, que aquest vespre tenen una cita amb la història. Una més, que s’afegirà a la llarga llista que es van viure el curs passat. I és que minuts abans del començament del partit, se celebrarà el sorteig de la Champions League i el Girona coneixerà els vuit rivals contra els quals s’enfrontarà en l’any de la seva estrena a la competició. Està molt bé, sí, especular que si el Bayern, que si el Liverpool o el Young Boys; ara bé, avui el més important, esportivament parlant, és assegurar els tres punts contra l’Osasuna. El partit arriba després d’un empat al camp del Betis (1-1) i d’una derrota al Metropolitano contra l’Atlètic (3-0) que han enrarit una mica, tampoc tant, l’ambient a l’entorn després, val a dir-ho, d’una pretemporada que ha deixat molts de dubtes al voltant d’un Girona que ha canviat mitja columna vertebral de l’equip. En aquest sentit, Míchel recordava ahir que el «partit important» és el de l’Osasuna alhora que reivindicava la feina feta fins ara més enllà dels dos primers resultats. Això sí, també assenyalava la importància de guanyar per treure’s aquestes vibracions negatives que s’estan generant. «És important guanyar per la sensació, perquè no m’agrada gens el que observo. Sembla que estiguem malament i no és així. Necessito canviar-ho ja. No sóc optimista, si no realista i tenim un gran equip. La gent pensa més en el que no hi són, més que pas en els que hi són», deia Míchel a qui només li va faltar dir al loro!

En tot cas, siguin certes o no les percepcions que rep Míchel, toca guanyar i estrenar d’una vegada el caseller de victòries. No és que la situació sigui cap drama a la jornada dos, però guanyar sempre és plaent i alliberador en tots els sentits. I més per a un equip en creixement que a base de victòries pot veure com el procés de reconstrucció és més fàcil i agradable. Per intentar-ho, el tècnic manté la baixa de Valery, que encara no està a un estat de forma òptim després d’haver passat un procés víric fa quinze dies i tampoc podrà comptar amb Almena. L’extrem del planter va informar ahir al matí que no vindria a entrenar perquè ha acceptat una oferta de l’Al Qadsiah de l’Aràbia Saudita que pagarà els cinc milions d’euros que té de clàusula. A partir d’aquí, i amb un altre partit diumenge al vespre al camp del Sevilla, Míchel segurament farà algun retoc a l’onze titular base que ha jugat els dos primers partits. Així, homes com Francés, Krejci o Solís podrien sortir d’entrada. No serà el cas d’Asprilla. El colombià, el fitxatge més de la història del club, començarà a la banqueta i, segurament, tindrà minuts a la segona part.

Mentrestant, l’Osasuna arriba amb quatre després d’haver superat el Mallorca (1-0) i empatat amb el Leganés (1-1) al Sadar. La d’avui és la primera sortida de la temporada per als de Vicente Moreno, que ha agafat el relleu de l’històric Jagoba Arrasate. Moreno té les baixes d’Iker Muñoz, Rubén Peña i Barja per lesió. José Arnaiz entra a la llista malgrat que no té garantida la continuïtat al club.