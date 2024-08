Sorteig de Champions: Arriba el moment més esperat de la temporada

Míchel va dir ahir que «està bé que tothom estigui pendent del sorteig de Champions, però el partit més important és el de l’Osasuna, que serà el primer de la temporada a Montilivi». Tot i així, aquesta tarda serà inevitable no tenir un ull posat al que passi a Mònaco a partir de les sis de la tarda. Avui arriba el moment més esperat del curs. I és que el Girona coneixerà els vuit rivals amb els que s’enfrontarà en el seu debut a la Lliga de Campions, encara que el calendari de partits no sortirà fins dissabte.

La màxima competició europea estrena format amb 36 equips, quatre bombos i una classificació general que determinarà els vuit millors conjunts que passin directament a vuitens. En aquesta fase, cadascú s’haurà d’enfrontar a vuit rivals diferents, disputant quatre partits de local (en el cas del Girona, a Montilivi) i quatre de visitant -cap rival es repetirà-. Els de Míchel, igual que els 35 equips restants, jugaran contra dos oponents de cada bombo sense que, excepte per força major, els puguin tocar clubs del mateix país. Per tant, d’entrada, els gironins no s’haurien d’enfrontar al Reial Madrid, Barcelona ni Atlètic de Madrid.

Els bombos s’han distribuït pel rànquing UEFA, menys el vigent campió de la Champions (Madrid) perquè sempre va al bombo 1, i hi haurà extracció de les boles amb el nom dels equips. En el cas dels gironins, han estat inclosos en el bombo 4. El software de l’empresa Aelive dictarà on jugui cadascun dels equips i el rival en qüestió, dins dels vuit que arriben a través del sorteig pur i dur. Ahir es van classificar els quatre últims equips per completar els bombos.

La primera jornada es disputarà entre dimarts, dimecres i dijous i l’última serà unificada amb 18 partits de manera simultània. La resta de jornades es jugaran dimecres i dijous com és habitual.