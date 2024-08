Eric Garcia s'allunya de Montilivi i Danjuma s'apropa

El Girona ja té a punt un dels darrers fitxatges del mercat. El club blanc-i-vermell ha arribat a un acord amb el Vila-real per a la cessió del davanter Arnaut Danjuma. El futbolista neerlandès d'origen nigerià, de 27 anys, ha rebut el permís de l'entitat grogueta per viatjar cap a terres gironines i convertir-se en nou jugador de l'equip de Míchel.

Tenint en compte que el Vila-real ha reforçat la zona d'atac amb Barry, Pépé o Ayoze, els la Plana Baixa han vist convenient buscar una sortida a Danjuma i el Girona, amb l'atractiu de la Champions, era la millor opció. Ambdós clubs han acordat la cessió aquesta temporada amb opció de compra. Ho ha deixat entreveure Marcelino aquest matí en la roda de premsa prèvia al partit contra el València. "La seva sortida és una possibilitat, sí. Hi ha temps fins les 00:00 hores", ha dit el tècnic del Vila-real.

Danjuma té contracte amb el Vila-real fins al 2026, per la qual cosa els groguets d'entrada només contemplaven el seu traspàs. Finalment, però, el Girona ha aconseguit la seva cessió. No era l'únic club interessat, ja que també tenia el Lille, Roma o Nottingham Forest al darrere.

Eric Garcia no es mou del Barça

D'altra banda, Flick ha confirmat en la roda de premsa prèvia al partit contra el Valladolid que Eric Garcia no sortirà del Barça aquest estiu. El de Martorell tenia encarrilat el seu retorn a Montilivi, on va sentir-se molt bé la temporada passada a les ordres de Míchel, però la lesió de Marc Bernal ho ha truncat tot. L'entrenador alemany vol mantenir-lo tant sí com no a la plantilla balugrana per la seva versatilitat al camp, ja que pot fer tant de central com de pivot.

Valery i Almena, les sortides

En la carpeta de sortides, Valery ha fet les maletes per marxar cedit al Mallorca i Almena deixa el club per jugar a l'Aràbia Saudita. El jove extrem fitxarà per l'Al Qadisya, que pagarà els 5 milions d'euros de clàusula.