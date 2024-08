Valery fa les maletes per marxar cedit al Mallorca

Pere Guardiola i Míchel van avisar ahir que avui seria un "dia d'activitat" amb motiu del tancament del mercat de fitxatges. I així serà. A l'espera dels darrers moviments per poder fer efectiva alguna incorporació més a la plantilla, el club ha donat el vistiplau a Valery per viatjar cap a Mallorca i arreglar tots els tràmits per a la seva cessió al conjunt balear. L'escalenc, l'únic gironí en propietat de la plantilla i amb contracte fins al 2026, s'ha perdut les primeres jornades de Lliga per culpa d'una infecció per salmonel·la que va afectar l'equip durant la minigira per Anglaterra i ahir, tot i estar disponible, tampoc va entrar en la convocatòria per al partit contra l'Osasuna. L'extrem, de 24 anys, va veure el partit des de la grada de Tribuna.

Valery arribarà a Mallorca durant el dia d'avui i passarà la revisió mèdica per convertir-se en nou jugador de l'equip de Jagoba Arrasate, d'acord amb la informació que ha avançat la Cadena SER. Malgrat la possibilitat d'estrenar-se a la Champions i la necessitat que té el club de tenir futbolistes formats a l'Acadèmia per confeccionar la llista de jugadors de la màxima competició europea, el de l'Escala ha demanat sortir en busca dels minuts que no ha tingut amb Míchel.