La carta de presentació dels nous a Montilivi

La primera victòria de la temporada en el primer partit a Montilivi -el tercer de la Lliga- va ser prou aparatosa, amb un 4-0 a un Osasuna que no va tenir cap aproximació de perill a la porteria de Gazzaniga, com per apagar el «rum-rum» que s’havia generat a l’entorn arran dels resultats en l’inici del curs -tot i que un empat al Benito Villamarín i una derrota al Cívitas Metropolitano poden entrar dins la lògica- i l’aportació dels nous fitxatges. Dijous passat es van estrenar sis de les nou incorporacions que s’han fet aquest estiu -sense comptar el retorn d’Oriol Romeu- i, qui més qui menys, va mostrar la seva carta de presentació a l’afició.

Francés, Bryan Gil, Abel Ruiz i Miovski van ser titulars, mentre que a la segona part van entrar Asprilla i Van de Beek. Només es van quedar sense jugar Pau López, que ho té molt difícil per treure-li el lloc al porter argentí, Misehouy i Krejci. Cadascú va tenir el seu minut de glòria, però, sobretot, van destacar Bryan Gil i Abel Ruiz per ser els autors de dos dels quatre gols que va marcar l’equip. Tsygankov i Stuani van ser els autors dels dos restants.

«Estic molt feliç pel debut a casa, davant l’afició. La victòria és bastant contundent i l’equip ha estat molt sòlid per evitar que l’Osasuna generés perill. He tingut una molt bona acollida», va dir Bryan Gil després del partit. L’extrem andalús va reconèixer que «és cert que Montilivi és un estadi petit, però m’ha sorprès com es nota el suport de la grada»: «A la gent li agrada com juga l’equip i això ens transmet seguretat. Crec que Montilivi serà clau per treure punts durant la temporada. Tant de bo tots els partits siguin com aquest i fem gaudir als nostres seguidors».

Bryan Gil va obrir la llauna al minut 34, després de rebre una assistència de Tsygankov. Així va descriure el seu gol: «Ha estat un gran gol. He vist que en Viktor es perfilava per centrar i com sé que té bon peu he anat a rebre-la per rematar amb l’esquerra». Alhora, va parlar de l’adaptació a l’equip de Míchel. Si és que realment n’hi ha hagut. «La veritat és que pràcticament no he tinut procés d’adaptació perquè‘ m’he sentit a casa des del minut u. Tant el míster com els companys m’han fet sentir així. Estic molt i molt bé al Girona, gaudint molt del futbol. Crec que això és nota», va comentar.

Amb tan sols dos dies de preparació, el Girona s’enfrontarà aquest diumenge al Sevilla en un enfrontament que serà especial per a Bryan Gil pel seu passat al conjunt andalús. «El Sánchez-Pijzuán és un estadi que em porta grans records. És d’on vinc, però el temps ha passat i hi torno amb elGirona. Hi anirem a competir i a intentar aconseguir els tres punts». Després, els gironins gaudiran d’una setmana d’aturada per seleccions en la qual podran treballar tots els conceptes ja amb l’equip definit. El cap de setmana del 15 de setembre hi haurà una nova oportunitat a Montilivi per a què els nous puguin guanyar-se a l’afició. Serà contra el Barça.

