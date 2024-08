L’aterratge de Danjuma fa volar Valery a Mallorca

Tots dos havien de parlar amb Quique Cárcel, però tant Pere Guardiola (president del Consell d’Administració) com Míchel van prometre «activitat» en l’últim dia de mercat. Així va ser, tot i que potser menys de la que s’esperava. El director esportiu del Girona va estar treballant durant tota la jornada per posar el punt final a un altre estiu frenètic i emocionant, amb el deure de confeccionar una plantilla apta per competir a la Champions, que no es va resoldre fins ben entrada la nit. Ahir, el club blanc-i-vermell va aconseguir el fitxatge d’Arnaut Danjuma, que s’incorpora cedit pel Vila-real amb opció de compra, i va desencallar les sortides de Valery, que se n’ha anat en forma de préstec al Mallorca, i Iker Almena, que ha estat traspassat a l’Al-Qadisiya saudita. Per contra, els gironins van haver d’acceptar amb resignació la continuïtat d’Eric Garcia al Barça, arran de la lesió de Marc Bernal condicionada a la manca d’efectius que hi ha al conjunt blaugrana, i, per tant, van veure com se’ls frustrava el seu retorn a Montilivi.

L’aterratge de Danjuma a Girona ha fet volar Valery a Mallorca. L’escalenc, l’únic gironí en propietat de la plantilla i amb contracte fins al 2026, va pressionar al club per poder marxar al conjunt balear en busca dels minuts que no té a les ordres de Míchel. De fet, l’extrem, de 24 anys, que s’havia perdut les primeres jornades de Lliga per culpa d’una salmonel·losi que va afectar a l’equip durant la minigira anglesa, no va entrar en la convocatòria per al partit contra l’Osasuna (4-0) i el va veure des de la grada de Tribuna, malgrat estar recuperat i disponible. El motiu? Ja ho tenia gairebé tot enllestit per fer les maletes i viatjar cap a Mallorca, on ahir mateix va passar la revisió mèdica i va conèixer al seu nou club.

Valery , que ha arribat a posar-se el braçalet de capità, era una peça fonamental a la plantilla per poder fer la Llista A i inscriure els jugadors a la Champions, però el seu paper residual -la temporada passada no va atrapar els 500 minuts a la Lliga- i l’arribada de jugadors com Yáser Asprilla han fet que el futbolista considerés provar sort lluny de Montilivi. És a dir, al Mallorca de Jagoba Arrasate.

El Girona, però, es guardava una bala a la recambra en cas que hi hagués alguna baixa d’última hora: la incorporació de Danjuma. L’extrem neerlandès d’origen nigerià, de 27 anys, va arribar ahir en qualitat de cedit, després que els gironins tanquessin l’acord amb el Vila-real per fer-se amb els serveis del jugador. Els gironins pagaran uns 400.000 euros per la cessió i assumiran la fitxa de Danjuma. El total de l’operació està bastant per sota dels 4 milions. Es contemplarà l’opció de compra no obligatòria a final de temporada.

El Vila-real ha reforçat aquest estiu la zona d’atac amb Barry, Pépé o Ayoze, així que els de la Plana Baixa han vist amb bons ulls cedir a Danjuma al Girona, on hi ha el gran atractiu de la Champions. Ara bé, la primera idea que tenien era una sortida en forma de traspàs perquè l’extrem acaba contracte al 2026. Abans que es fes oficial, Marcelino ho va deixar entreveure en la roda de premsa prèvia al partit dels groguets amb el València. «La seva sortida és una possibilitat, sí. Hi ha temps fins les 00.00 h», va dir el tècnic.

Danjuma va fitxar pel Vila-real l’estiu de 2021 procedent del Bournemouth i va firmar un contracte per cinc temporades, fins al 2026, convertint-se en el fitxatge més car del club groguet (23,5 milions). El neerlandès, amb un cartell gairebé immillorable i unes condicions excepcionals, va oferir un gran rendiment en el seu primer curs a La Ceràmica amb Unai Emery d’entrenador. Va marcar 10 gols en 23 partits disputats, unes xifres que minvarien amb el pas del temps. És per això, que va finalitzar l’exercici 2022-23 cedit al Tottenham i la passada campanya va jugar a l’Everton també en qualitat de préstec. Enguany, Danjuma ha començat la Lliga al Vila-real, amb qui ja ha marcat dos gols en tres partits disputats, però l’acabarà al Girona amb la intenció d’oferir la seva millor versió.

El nou futbolista blanc-i-vermell explota la seva velocitat i l’u contra u com a extrem esquerre i arriba a Montilivi per tornar a ser una de les estrelles de la Lliga.

Es frustra el retorn d’Eric

Al Girona tenien moltes esperances en poder recuperar Eric Garcia a l’eix de la defensa i estaven disposats a fer la inversió econòmica per portar al de Martorell en propietat, però factors externs al club gironí i al central, que tenia el desig de tornar a Montilivi, ho van impedir. La greu lesió de genoll de Marc Bernal va deixar al Barça en quadre i és per això que Flick, conscient que Eric pot adaptar-se i fer de pivot, no el va deixar marxar de cap manera.

Almena fa un ‘Gabri Veiga’

La gran promesa i revelació de pretemporada va decidir fer un gir radical en la seva carrera esportiva i va fitxar per l’Al-Qadisiyah de l’Aràbia Saudita, que ha pagat els cinc milions de clàusula per endur-se a Almena. Amb tan sols 20 anys, l’extrem ha seguit els passos de Gabri Veiga atret per un contracte milionari. Al seu nou equip, Almena compartirà vestidor amb futbolistes com Nacho o Aubameyang.

Quique Cárcel contemplava altres opcions per al darrer dia de mercat, però no van fructificar. Al gener tindrà un altre intent.