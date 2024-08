Míchel: "Tenim una plantilla top; ara toca fer un equip"

El Girona surt aquesta tarda cap a Sevilla per enfrontar-se demà al conjunt andalús al Sánchez Pizjuán (19:00). La gran novetat de la convocatòria és la presència d'Arnaut Danjuma, el darrer fitxatge de l'equip que es va tancar ahir a la tarda. "Ens donarà verticalitat, un contra un, versatilitat i gol. Pot fer de davanter, d'extrem pels dos costats, té gol. És top", deia Míchel del davanter neerlandès de qui revelava que "l'opció va aparèixer fa un mes però no estava clar que l'opció. "Tenim una plantilla molt bona i equilibrada" ha dit .

MERCAT

Al club tothom està content perquè hem fet un pas endavant. Enguany han vingut pocs jugadors cedits i tots amb possibilitat de compra. Tenim jugadors joves de qualitat i en propietat. Hem fet una bona plantilla per la nostra manera de fer les coses, amb jugadors molt bons que poden jugar en diverses posicions. Per mi, la versatilitat és important. Tenim una plantilla top per fer un bon any. Ara toca fer un equip i que tots tinguin la mateixa mentalitat, de sortir a guanyar amb mentalitat.

VALERY

És una decisió personal. Ha demanat sortir i espero que li vagi bé i que faci un bon any.

DANJUMA

Ja s'ha entrenat i viatja. Ha vingut bé ,jugant i està preparat per jugar. Amb l'aturada se n'aniran molts jugadors. És important tenir temps per treballar la idea i és bo tenir-ne. Confio que a poc a poc anem donant la millor versió. Som a prop que l'equip estigui connectat.

SEVILLA

Tenen jugadors molt forts al mig del camp i d'altres per fora amb capacitat d'un contra un i capaços de desdoblar. La seva idea també està en procés després del canvi d'entrenador.

CALENDARI

Ho treballem amb vídeos. No hem pogut preparar el partit al camp, però hem vist videos i parlat amb jugadors sobre què necessites. A la Champions també serà així. Hem tingut poc temps per preparar partit. Tenim la idea al cap i estem preparats.

SISTEMA

El sistema no és important, ho és la manera de fer les coses al camp. Som l'equip que més recuperacions ha fet a camp contrari en aquestes tres jornades. Hem fet un pas endavant respecte a l'any passat, que vam ser el sisè pitjor. Ara tenim un altre tipus de jugadors que fan que la pressió estigui més a prop del que jo demano.

REFORÇOS OFENSIUS

A darrere tenim jugadors que ja saben què fer amb la pilota. Hem incorporat jugadors molt bons com Francés, Pau López i Krejci i no en necessitem més, tot i que era possible una altra incorporació aquí (Èric Garcia). Necessitàvem jugadors a dalt que tinguessin profunditat, verticalitat i un contra un. Volíem fitxar jugadors que miressin a gol a zona tres.

ENTORN

Necessitàvem fer un gran partit perquè si no, s'instal·lava una mica de pessimise i no pensava que fos la realitat. No puc estar al cap de la ningú però per mi hem fet les coses molt bé. El club ha fet passos endavant des que sóc aquí. Està creixent molt. Per això, la victòria de l'altre dia ens donava una mica de tranquil·litat per aquesta atmosfera, que a mi no m'agradava. De vegades és més soroll de xarxes que la realitat. Penso que l'afició està amb nosaltres