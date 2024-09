El Girona ha d'aprotifar l’embranzida per enlairar-se

Empatar al Benito Villamarín contra el Betis (1-1), per força, ha de ser sempre un resultat positiu per al Girona. Al mateix temps, en un els camps on el Girona pot, i entra en la lògica, perdre és el Metropolitano. Tant és si 3-0 o 1-0, si la imatge no és dolenta com no va ser-ho la dels gironins malgrat l’amarga nit de Paulo Gazzaniga. Resultadísticament, la sèrie d’un punt de sis no era la millor de començar el curs per a un Girona que dijous tenia el primer examen a Montilivi contra l’Osasuna. Ni nervis, ni pressió, ni dubtes ni res. Bufar i fer ampolles. Els de Míchel no en van tenir ni per començar amb un Osasuna esborrat a qui va atropellar des del xiulet inicial fins al final. Un 4-0 i, sobretot, la superioritat aclaparadora dels de Míchel van deixar ben clar que s’ha de creure en aquest Girona. Ningú diu que l’equip hagi de repetir el que va fer la temporada passada, però sí que es va veure que la idea serà la mateixa i que si, amb encara peces per acoblar i connectar, l’equip excel·leix com ho va fer, qui sap on és el sostre.

Només tres dies després i amb les millors sensacions possibles, el Girona visita aquest Ramón Sánchez Pizjuán a la recerca d’un resultat positiu abans de la primera aturada de la competició per partits internacionals. Un partit al camp del Sevilla, obligatòriament, ha de ser complicat. Per molt que el Sevilla no sigui el súper equip dels últims anys. Amb la mentalitat de sortir a guanyar arreu, sempre de la humilitat i tocant de peus a terra, el Girona intentarà repetir les victòries aconseguides la temporada passada i l’altra a Sevilla (0-2 i 1-2). Ho farà amb la principal novetat a la convocatòria d’Arnaut Danjuma, el darrer fitxatge de l’equip i que tot just ha fet un entrenament amb l’equip. El davanter cedit pel Vila-real arriba com una alternativa més per a la zona ofensiva d’un Míchel que, té per triar i remenar en atac amb el neerlandès, Abel Ruiz, Stuani, Miovski, Bryan Gil, Asprilla o Tsygankov.

Tot i entrar a la convocatòria, res fa pensar que Danjuma pugui entrar directament en un onze on hi haurà canvis. El tercer partit en set dies obligarà Míchel a rotar. Així avui podríem veure d’entrada jugadors com Krejci, Romeu, Portu o fins i tot Asprilla. Homes com David López, Blind, Miguel Gutiérrez, Iván MartínYangel Herrera o Bryan Gil acumulen molts de minuts i no seria estrany que avui descansessin. Caldrà veure si Míchel es decanta per un doble davanter com dijous.

El Sevilla sense Saúl ni Suso

Mentrestant, el Sevilla rep els gironins encara sense haver guanyat cap partit a la Lliga. Els de Francesc Xavier Garcia Pimienta han empatat a Mallorca (0-0) i Sevilla (2-2) i perdut l’únic partit que ha jugat al Pizjuán, contra el Vila-real (1-2). Això afegeix pressió al conjunt andalús que té les baixes de Saúl Ñíguez, sancionat, i de Suso Fernández, lesionat. Sí que hi serà, per contra, el lateral esquerre argentí Valentín Barco, últim reforç després d’arribar cedit pel Brighton anglès i que ja ha estat inscrit després dels problemes burocràtics que n’han retardat les convocatòries. Ocampos encara podria sortir al futbol mexicà, que té el mercat obert.