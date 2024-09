Míchel: "Té molt de mèrit guanyar aquí"

Míchel ha reconegut el mèrit del Girona al final del partit per haver-se endut els tres punts d'un estadi d'allò més complicat i ha volgut subratllar el valor d'anar-se'n a l'aturada amb 7 punts de 12 possibles. "Ens hem de posar medalles", ha dit el tècnic que sí que ha confessat que haurà de gestionar bé "el gran fons d'armari" que té ara que vénen 7 partits en 22 dies.

EL GUST DEL TRIOMF

Cada victòria és diferent. El Sevilla va merèixer guanyar contra el Vila-real. Avui d'ocasions clares potser n'ha tingut una tret del gol anul·lat. Això vol dir que hem treballat molt bé. I també vol dir que potser no han tingut la millor versió, però posem-nos la medalla nosaltres. Vam golejar l'Osasuna, que avui ha superat el Celta que estava tan bé. Vol dir que fem les coses bé. Té molt de mèrit jugar aquí i acabar dominant i guanyant.

EL PARTIT

La segona part ha estat molt bona en el control del partit. Hem tingut més energia. A la primera ens n'ha faltat, ha estat del Sevilla. Potser pel clima o perquè veníem de jugar fa tres dies. Ens ha faltat intensitat i la línia de darrere ens ha aguantat. Hem tingut la sort del gol en fora de joc que ha estat clau per anar 0-1. Però ni amb pilota ni sense hem tingut energia. No és fàcil jugar cada tres dies i tot i que el jugador vulgui, de vegades haurem de mirar el fons d'armari. És la meva responsabilitat. Amb Danjuma i Solís hem tingut més energia i hem crescut. Hi ha hagut una part per cada equip.

EL CREIXEMENT

Ens n'anem a l'aturada amb bones sensacions. Hem jugat contra grans equips i un 7 de 12 és per estar contents. Ara se'n van set jugadors amb la selecció però encara necessito veure més a Asprilla, Van de Beek, Krejci, ...No volia moure gaire l'equip i trasbalsar jugadors que quan no connecten és difícil i més en u ncamp com aquest. Per això no he tocat gaire l'equip fins a la segnoa part. Tinc un fons darmarmi espectacular que hauré de fer servir ara que vénen 7 partits en 22 dies.

DOBLE CANVI

Ens faltava energia. No feia ni 72 hores que vam jugar. Tsygankov no estava tan intens com de costum. Ve d'una lesió i de patir salmonel·losi. Les cames no tiren, però és culpa meva per fer-lo jugar tres partits seguits.

FONS d'ARMARI

Només demano que no es compari l'any passat amb aquest. Lluitarem cada partit per guanyar-lo. Tinc molts jugadors molt versàtils. He fet canvis a dalt, la part de darrera ha estat espectacular i si veig que he de fer canvis allà, tinc Juanpe, Krejci, ARnau que compliran. Tinc plantilla molt completa per jugar tres competicions. Tots seran importants.