Sevilla-Girona: Una senyora victòria (0-2)

El Girona ja carbura. I de quina manera. Després de devorar l'Osasuna dijous passat, aquest vespre els de Míchel s'han endut els tres punts del Sánchez Pizjuán per continuar creixent. Una victòria diferent, més treballada i patida durant força minuts també, sobretot a la primera part, però que reforça igual o més la idea de l'equip. El conjunt gironí va endur-se els tres punts de Sevilla com fan els grans. Amb una pessigada letal quan més patia l'equip obra d'Iván Martín (m.40) i, ja a la represa, oferint una versió més reconeixible, amb control gairebé total del partit i sentenciant-lo gràcies a un penal indicat pel VAR que ha transformat Abel Ruiz. El Girona ha sabut contenir les darreres fuetades d'un Sevilla que agonitzava i que ho ha intentat fins al final. El sis de sis impulsa el Girona cap a la part alta de la classificació abans de la primera aturada per seleccions.

Tot i la proximitat del partit de dijous passat, només un canvi ha fet Míchel a l'onze titular que havia meravellat contra l'Osasuna. Oriol Romeu ha tornat a l'equip en el lloc de Miovski, rebaixant una mica el grau d'ofensivitat d'entrada per reforçar el mig del camp. La golejada als navarresos convidava a ser optimistes. El resultat havia esborrat la boira de dubtes que s'havien generat en alguns sectors i que Míchel, que no compartia, havia detectat. Amb tot, el repte de treure un resultat positiu del Pizjuán era d'alçada. Perquè encara que els andalusos haguessin començat malament la Lliga i que el Girona vingués de dos anys seguits guanyant-hi, l'estadi andalús imposava. I més quan el Sevilla encara no havia guanyat cap partit. Jugar amb aquesta pressió, conscient de la pressió que acompaya sempre el conjunt andalús podia ser un factor a favor dels gironins. O no. De fet, el Sevilla ha estat qui ha començat tenint la pilota i no només això, sinó que amenaçava de seguida la defensa gironina a la mínima que robava al mig del camp. La pressió era altíssima i a partir d’aquí els andalusos espantaven els gironins. Gazzaniga ha hagut d’intervenir per aturar, sense problemes, un primer intent d’Isaac Romero, que ho tornaria a provar superat el quart d’hora en un xut ras que no ha sortit pas tan desviat.

El Girona no estava còmode. Sense la pilota patia i estava en un hàbitat que no li era natural. Míchel es desesperava des de la banqueta veient la poca verticalitat dels seus homes i com el Sevilla sortia ràpidament a la contra amb molt de perill. Fins i tot ha fet sortir a escalfar Danjuma, Van de Beek, Asprilla i Solís poc després de la mitja hora. Tot i això, qui mossegaria primer seria el Girona. Com els equips grans. A la primera arribada, pam. Gol. Una gran internada per la banda esquerra de Miguel Gutiérrez ha acabat amb la passada de la mort a dins la petita que Iván Martín, sol, només ha hagut d’empènyer al fons de la xarxa. El Girona s’avançava i trobava el premi, val a dir-ho, sense haver-lo buscat gaire. Tanmateix, les sensacions en el joc no eren bones i en els pocs minuts que restaven de primera part, els de Míchel han patit d’allò més i no només haurien pogut veure com el Sevilla empatava sinó que fins i tot podria haver fet un parell de gols. Un el va fer, obra de Ejuke que, tanmateix, estava en fora de joc i no ha pujat al marcador. Gazzaniga se n’encarregaria d’evitar l’1-1 abans de la mitja part amb una aturada espectacular a una rosca de Lukebakio des de la banda dreta. Encara que semblés mentida i davant la incredulitat del públic local, s’arribava al descans amb 0-1.

El resultat no havia de confondre el Girona. A Míchel no li havia agradat gaire el que havia vist i per això ha fet un doble canvi amb l’entrada de Solís i Danjuma per Herrera i Tsygankov. El Girona de seguida ha ensenyat les urpes només començar amb un parell d’internades de Bryan Gil i Danjuma per les bandes. Tot i una rematada més que clara de Lukebakio salvada per Gazzaniga, el guió del partit havia canviat. El Girona era ara l’amo de la pilota i controlava el partit amb amenaces a dalt com Danjuma i Asprilla que feien que el Pizjuán es posés nervisói comencés a xiular. Sobretot després d’una doble ocasió gironina primer d’Abel Ruiz amb un cop de cap i després Danjuma, que ha enviat fora, a plaer, el refús de Nyland.

El gol s’ensumava. El Girona tenia el peu al coll al Sevilla que ni amb l’entrada de Navas i Peque se’n sortia. Calia rematar-lo. El Girona ho faria gràcies a un penal indicat pel VAR per mans de d’Isaac Romero que transformaria Abel Ruiz amb molta tranquil·litat. El 0-2 encendria l’estadi andalús que explotaria a crits de «directriva dimissió» mentre el Girona gestionava els darrers minuts.

No seria fàcil, perquè el Sevilla buscaria fins al final entrar al partit i Isaac Romero ho tornaria a intentar després d’una pèrdua matussera de Romeu. El partit estava guanyat i el Girona només podria deixar-lo escapar. No ho faria.

En directo

FINAL del partit al Sánchez-Pizjuán. Gran victòria dels gironins, que n'enllacen dues en dos dies.

93' | Groga per al jugador del Sevilla Isaac.

S'afegeixen set minuts d'afegit.

88' | Míchel fa més canvis. Entren Arnau i Portu per Francés i Bryan Gil, que marxa ovacionat per l'afició del Sevilla amb motiu del seu passat al club andalús.