La primera víctima del calendari

Deia Míchel que era culpa seva que al Girona li hagués faltat energia durant la primera part del partit d'ahir a Sevilla (0-2). El conjunt gironí havia perdut alguns duels individuals i durant forces minuts s'havia vist superat per un Sevilla més intens durant els primers quaranta-cinc minuts. Veient-ho el tècnic va deixar a la banqueta Tsygankov i Yangel Herrera per fer entrar Danjuma i Solís. El canvi d'Herrera, tanmateix, va ser produït en part també per uns problemes musculars que han derivat en lesió. La primera que es produeix amb la Lliga començada i que arriba després d'una setmana de tres partits en la qual Herrera ha estat titular en tots. La lesió a l'adductor esquerre, de la qual està pendent de proves per determinar quant de temps estarà de baixa, farà que Herrera es perdi la convocatòria amb Veneçuela, que s'havia d'enfrontar a Bolívia i l'Uruguai en partits de classificació pel Mundial durant aquesta aturada.