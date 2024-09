7 de 12: Un ritme més que notable per començar

El Girona continua greixant la màquina a bon ritme. Si -sobretot des de fora -hi havia algun dubte al voltant del creixement de l’equip, la golejada a l’Osasuna (4-0) i la victòria al Sánchez Pizjuán (0-2) va esvair-los tots de cop alhora que confirmava que hi ha bon material per engrescar-se amb una temporada que es presenta d’allò ben bonica. Míchel subratllava diumenge passat el mèrit d’haver sumat set punts dels dotze possibles en un començament de calendari ben exigent amb visites als camps del Betis, Atlètic i Sevilla i el partit contra l’Osasuna a Montilivi. «No és gens fàcil. Ens hem de posar més medalles nosaltres mateixos, perquè estem fent bé les coses», recordava. No li manca raó després de perdre la columna vertebral de l’equip i d’haver de reconstruir-lo en una pretemporada plena de paranys. També insistia el madrileny a no comparar l’equip actual amb el de la temporada passada. Allò va ser màgic, inimaginable i, segurament -tant de bo que no- irrepetible. Sigui com sigui, la realitat és que de moment el Girona ha calcat els resultats que va fer contra els mateixos rivals el curs passat en què va empatar al camp del Betis (1-1), va perdre al de l’Atlètic (3-1), va guanyar l’Osasuna (2-0) i també va endur-se els tres punts del Pizjuán (1-2). Curiositats del destí.

On sí que són diferents les coses és pel que fa als punts. La bogeria del curs passat va disparar el Girona de seguida a la classificació. Així, després de les primeres quatre jornades, l’equip ja havia sumat deu punts amb victòries contra Getafe (3-0), Sevilla (1-2) i Las Pamas (1-0) i un empat amb la Reial Societat (1-1) per sumar 10 punts. Els set punts que ha sumat l’equip enguany igualen l’inici que va fer l’equip a Primera la 2018-19. Amb Eusebio a la banqueta, el Girona va empatar contra Valladolid (0-0), derrotar Vila-real (0-1) i Celta de Vigo (3-2) i perdre contra el Madrid (1-4) per sumar set punts. Més fluixa pel que fa a punts seria la campanya de l’estrena, en què els de Pablo Machín van aconseguir-ne quatre repartits amb un triomf davant el Màlaga (1-0), un empat amb l’Atlètic de Madrid en el debut (2-2) i derrotes contra Sevilla (0-1) i Athletic (2-0). També en va aconseguir quatre el primer Girona de Míchel a Primera (2022-23). Acabat de pujar i lluny encara de la nova dimensió en què va entrar l’equip l’any passat, aleshores el Girona va sumar quatre punts amb derrota a València (1-0) i contra el Celta (0-1), victòria contra el Getafe (3-1) i empat a Palma (1-1).