Danjuma: "M'encanta el projecte del Girona"

Arnaut Danjuma va arribar divendres passat en el darrer dia del mercat d'estiu i avui ha estat presentat com a nou jugador del Girona. Entremig, ja ha tingut temps de debutar, diumenge a Sevilla, i d'ensenyar unes bones credencials. Cedit pel Vila-real aterra a Montilivi convençut d'ajudar el Girona a "no només jugar, sinó també competir contra els grans de la Champions". Danjuma ha subratllat "la familiaritat" del Girona com un dels factors que l'han empès a venir aquí. No pas l'únic, també les converses amb Míchel, de qui ha dit que és un entrenador "genial" i les referències que li han donat Blind i Van de Beek.

DEBUT

Em vaig sentir bé a Sevilla. Estava a punt per jugar. La gent m'ha donat una bona benvinguda. Havia parlat molt amb el míster i m'havia explicat coses que m'agradaven molt. Estava preparat

MOTIVACIONS

A Vila-real anava bé, però quan el Girona va parlar amb mi vaig sentir ambició i determinació. El club està molt bé i és una bona oportunitat.

POSICIÓ

No és important on jo vulgui, sinó on em digui el míster. És clar que puc jugar d'extrem esquerre i de punta també. On sigui, seré feliç.

COMPETÈNCIA

És important. L'equip necessita molts jugadors perquè competirem a la Lliga i a la Champions. Necessitem diversitat de jugadors en atac. L'entrenament d'avui ha estat molt fort. És important tenir una plantilla llarga i amb jugadors de qualitat, i aquí n'hi ha molta.

LA CHAMPIONS

El Girona és un club molt especial perquè no és el més gran del món, però és molt familiar. L'entrenador i els jugadors no només volen jugar, sinó competir també. És el primer any a la Champions. Jo he jugat amb el Vila-real, que tampoc tenia gaire experiència i vam arribar a semifinals. Aquesta és la mentalitat. No només volem jugar, sinó que volem fer-ho bé contra els clubs més grans.

MOTIUS

Que el Girona jugui la Champions, ha ajudat, sí. Segur. És una bona oportunitat per mi, pel club, ciutat i l'afició. A Vila-real vaig sentir-ho i és molt especial. Vinc aquí perquè el míster m'ha dit molt bones coses i perquè m'agrada com juga el club. Vaig veure com jugava l'any passat i m'agrada el projecte. La champions ajuda però no és única cosa.

MÍCHEL

Sap de la meva qualitat. Li agradava la velocitat, l'un contra un que puc marcar gols. M'ha dit que puc fer d'extrem o de davanter. Considero que l'entrenador està molt bé, però em fa l'efecte que tothom pensa el mateix. A la Lliga i a tot arreu se sap que l'entrenador és genial i que el que ha fet al club és increïble. Sóc feliç de ser aquí.

REFERÈNCIES

Ha passat molt de temps que vaig jugar l'últim partit amb Holanda. Quan vaig arribar, va ser com tornar casa. Vaig parlar amb Donny Van de Beek i Daley Blind i em van dir que el club era molt bo per mi també perquè és molt familiar, que és molt important per mi. Les sensacions són importants. Quan es canvia de club vull sentir-me bé i necessito estar a gust. Donny i Daley van dir que club molt familiar i la gent treballadors sempre m'ajudaran amb tot. Fa menys duna setmana que hi sóc i tothom m'ha ajudat amb tot. És més fàcil per mi així.