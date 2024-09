Demà es posen a la venda les entrades pel PSG-Girona

Demà al matí comença el procés de venda d’entrades per al partit que el Girona jugarà el dimecres 18 (21:00) al camp del París Saint Germain i que suposarà l’estrena de l’equip a la Champions. Serà a partir de les 10:00 del matí amb prioritat per als socis. El club disposa per aquest partit d’un total de 2.000 entrades, que costaran 51 euros cadascuna. Del paquet total, 1.200 es posaran a disposició dels socis, 300 estan reservades per a penyes, i la resta es distribuiran entre patrocinadors i compromisos de club. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el cub sortejarà les entrades disponibles entre les sol·licituds presentades. El procés s’allargarà fins divendres a la nit. En aquesta fase cada socis podrà inscriure’s i comprar fins a 5 entrades -tots han de ser socis- accedint a https://viatges.gironafc.cat. El club, a través de Viatges El Corte Inglés, organitza també el viatge fins a París en autobús. El preu del desplaçament serà de 140€. L’expedició sortirà de Montilivi dimarts 17 de setembre a les 22:00, amb tornada cap a Girona, un cop finalitzi el partit.

Mentrestant avui ha començat la venda d’entrades -a un bon ritme- pel primer partit a l’estadi contra el Feyenoord. Alguns socis han tingut problemes per comprar-ne i s'han acostat a les taquilles de l’estadi per intentar resoldre-ls.