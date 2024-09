L’èxode internacional deixa el Girona sense set jugadors

Deia Míchel després de la victòria al camp del Sevilla diumenge al vespre que hi ha jugadors que encara han de connectar-se a l’equip. Són moltes les cares noves que han aterrat aquest estiu i perquè es van introduint bé a l’engranatge blanc-i-vermell cal temps, entrenaments i partits. Per això, el tècnic s’ha decantat més en aquestes primeres quatre jornades de Lliga per un bloc de jugadors que coneix la seva idea i moltes de les cares noves han tingut poc protagonisme. En aquest sentit, l’aturada per partits internacionals permetrà Míchel poder treballar un xic més amb aquestes peces per anar-les integrant com més aviat millor a la màquina. «Tinc un gran fons d’armari i l’he de saber fer servir perquè ara tenim set partits en vint-i-dos dies. Tots seran importants», assegurava. No obstant això, la realitat diu que durant aquesta primera aturada FIFA set jugadors se n’aniran amb les seleccions i, per tant, Míchel tampoc podrà aprofundir gaire en la seva integració al bloc. Francés (Espanya sub21), Krejci (República Txeca), Antal (Hongria), Tsygankov (Ucraïna), Miovski (Macedònia) i Solís i Asprilla (Colòmbia) han estat reclamats pels seus països i ni podran descansar ni tampoc treballar a la Massana amb la resta de companys. En el cas de Solís i d’Antal és el primer cop que les seleccions absolutes de Colòmbia i d’Hongria els convoquen. Qui no atravessa l’Atlàntic és Yangel Herrera, lesionat muscularment a Sevilla i que serà baixa amb Veneçuela i es quedarà a Girona a recuperar-se .

Això sí, Krejci, Asprilla i Miovski, a més a de Francés que sí que ha tingut més protagonisme en aquest tram inicial, guanyaran minuts de competició durant aquesta aturada. Divendres entrarà en joc Francés, amb Espanya sub21, en un duel de classificació per l’Eurocopa de la categoria a Escòcia (20:00). Tot i no haver-hi Lliga, dissabte els aficionats del Girona podran seguir els seus jugadors en un bon carroussel de partits. A les 15:00 la Macedònia del Nord de Miovski s’enfronta a les Illes Fèroe, a les 18:00 Krejci juga amb la República Txeca a Geòrgia, Tsygankov serà en l’Ucraïna- Albània (20:45) i Antal s’estrenarà en l’Alemanya-Hongria (20:45), tots partits de la Lliga de les Nacions, mentre que Asprilla i Solís juguen amb Colòmbia contra el Perú a la matinada.

La segona tongada de partits es disputarà entre dimarts i dimecres de la setmana que ve. Dimarts se’n disputarà el gruix amb el duel entre Txèquia i Ucraïna (20:45) que enfrontarà Krejci i Tsygankov. A partir d’aquí, Francés serà en l’Hongria-Espanya sub21 (17:45), Miovski en el Macedònia del Nord-Armènia (20:45), Antal en l’Hongria-Bòsnia (20:45) i Solís i Asprilla s’enfrontaran a la campiona del mon Argentina (22:30). Tot plegat dibuixa uns dies ben carregats de partits en què tant Míchel com els aficionats del Girona encreuaran els dits perquè els set internacionals de l’equip tornin sans i estalvis. I és que s’estarà a les portes d’una setmana ben divertida amb els duels contra el Barça a Montilivi, l’estrena a París contra el París Saint Germain i la sortida a València del cap de setmana següent