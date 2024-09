Es posen a la venda les entrades per al Girona-Feyenoord

Els socis del Girona als quals els va tocar el primer partit en el sorteig per a la compra d’entrades dels partits de la primera fase de la Champions i els 1.000 més antics ja poden comprar les entrades per al duel contra el Feyenoord, que es disputarà el proper dimecres 2 d’octubre (18:45 hores) i significarà l’estrena de la Lliga de Campions a Montilivi.

Les entrades per al partit contra el Feyenoord es poden adquirir des d’avui mateix a partir de les 11:00 hores i la compra s’ha de fer a través del web del Girona http://www.gironafc.cat/entrades. El club ha informat que els socis als quals els ha tocat el primer partit a casa i els 1.000 més antics tenen temps per comprar les entrades fins al dimecres 11 de setembre a les 23:59 hores. A partir d’aquí, i en cas que encara hi hagi entrades disponibles, s’obrirà un període del 13 al 17 de setembre per als socis als quals només els va tocar un partit de Champions; el 18 de setembre per a la resta de socis; i el 27 de setembre s’obririen al públic general.

Els preus per a socis oscil·len entre els 54 euros a Gols i 104 euros a Tribuna superior. El seient s’assignarà de forma aleatòria en funció del sector de l’estadi que s’hagi escollit.