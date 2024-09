El Girona inclou una clàusula de desvinculació automàtica per si Ferran Ruiz és condemnat pel difondre un video sexual

Fa un any diversos jugadors del planter del Reial Madrid van ser arrestats per la Guàrdia Civil, acusats de participar en una orgia amb una menor d’edat i una altra noia, gravades sense el seu consentiment i per difondre’n els vídeos per les xarxes. Segons revela El Confidencial, han sortit a la llum converses i comentaris del grup de Whatsapp dels implicats i altres futbolistes de les categories inferiors del club blanc. Als quatre implicats se’ls acusa d’un presumpte delicte de revelació de secrets i pornografia infantil, la qual cosa podria suposar un delicte castigat amb fins a cinc anys de presó.

En el grup de Whatsapp hi havia missatges com: «Si el pitjor és que tenia 16 anys», «seran verres», o fins i tot comentaris que confirmen que les van colpejar, com «no ets conscient de les hòsties que clavàvem». Juan Rodríguez, un dels acusats fins i tot va fer broma amb l’edat de la menor: «Si et dic l’edat al·lucines», deia el jugador actual del Tarazona, que va rebre comentaris com «Quina verra», «fot-li dur aquí» o «puta gitana» d’un membre del grup de Whatsapp. Andrés García, un altre dels acusats, també va compartir el vídeo sexual amb companys del club i va rebre felicitacions per part d’alguns mentre que ell els convida a repetir-lo amb uns altres joves del planter del Reial Madrid.

Ferran Ruiz, que ara milita en el al Girona B, és un altre dels acusats. Com els seus companys, va compartir les imatges i va comentar en aquest grup descrivint per missatges actes de violència dels vídeos. El Girona va incorporar Ruiz pel filial el juny passat després d’estudiar amb deteniment el cas amb els serveis jurídics del club. El club va incloure al contracte una clàusula per la qual el defensa garrotxí, de 21 anys, quedaria desvinculat automàticament de l’entitat en cas que sigui condemnat. Ruiz ha estat fent la pretemporada amb normalitat amb el segon equip blanc-i-vermell, que aquest cap de setmana debuta a Tercera RFEF. L'altre imputat és Raúl Asencio, que ha fet la pretemporada amb el primer equip del Madrid.

Amb aquestes proves, la Guàrdia Civil va confirmar que els jugadors coneixien l’edat de la jove. Les converses han estat recuperades pels especialistes del departament de Ciberdelicte de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, en accedir als telèfons mòbils dels jugadors acusats. Cal recordar que els futbolistes van estar al corrent que els estaven investigant i els va permetre esborrar proves dels seus telèfons mòbils uns dies abans del seu arrest, però amb aquests missatges, la Guàrdia Civil va arribar a la conclusió que els actes es van gravar i es van compartir massivament per part dels futbolistes.