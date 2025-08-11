El Girona, a prop de tancar el fitxatge d'Axel Witsel
El migcampista belga arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Atlètic de Madrid
Thomas Lemar pot no ser l’únic futbolista que arribi a Montilivi procedent de l’Atlètic de Madrid aquest estiu. En les darreres hores s’han accelerat les negociacions per aconseguir el fitxatge d’Axel Witsel. El migcampista belga, de 36 anys, arribaria com a agent lliure després de desvincular-se de l’Atlètic de Madrid el passat 30 de juny, perquè va acabar contracte i no va renovar, amb 116 partits oficials entre Lliga, Copa, Champions, Supercopa d’Espanya i Mundial de Clubs repartits en tres temporades. A falta de l’acord definitiu, el futbolista firmaria per dos cursos, fins al 2027. L’operació va ser avançada pel periodista belga Sacha Tavolieri.
D’aquesta manera, Míchel podrà disposar del migcampista defensiu que tanta falta li fa a l’equip, i a cost zero, en la que es convertiria en la quarta incorporació d’aquest mercat després de les arribades d’Hugo Rincón, Thomas Lemar i Vitor Reis, que serà presentat demà al migdia a l’estadi gironí. L’entrenador blanc-i-vermell va explicar als micròfons de RAC1 després de la derrota davant el Nàpols (3-2) en l’últim amistós de la pretemporada que «necessitem un lateral esquerre, un migcentre, un extrem i un davanter. Sembla que Miguel sortirà, però encara no està fet. Si acaba sortint, hem de signar un lateral esquerre». Si s’acaba concretant el fitxatge de Witsel, es veurà complerta una part dels seus desitjos. El belga, a més a més, és un jugador polivalent que li pot oferir al tècnic més variants com la de defensa central.
L’ex de l’Atlètic hauria descartat la possibilitat de fitxar per l’Udinese, club amb el qual ho tenia gairebé fet, i s’hauria decantat pel Girona, malgrat que havia sonat també per la Reial Societat (el seu fitxatge es va descartar quan van firmar Caleta-Car), perquè prioritza continuar a la Lliga espanyola i, com la majoria de futoblistes veterans que aterren a Montilivi, se sent atret per l’oportunitat de fer créixer el club. El curs passat no va disposar de gaire continuïtat a les ordres de Simeone al conjunt matalasser i només va comptar amb 23 partits disputats -va ser titular i va completar l’encontre sencer en el darrer partit de Lliga de la temporada passada a Montilivi en què els matalassers es van imposar als gironins per 0-4-.
Sens dubte, Witsel, que va arribar a tenir un valor de mercat d’uns 40 milions d’euros, aportaria qualitat i experiència per aconseguir l’objectiu de mantenir el Girona a Primera Divisió. Té passat a l’Atlètic, Borussia Dortmund, Zenit de Sant Petersburg, Benfica i Standard de Lieja La seva arribada tancaria el possible retorn d’Oriol Romeu, que també compta amb una proposta del València a sobre la taula, i mantindria en l’aire la continuïtat d’Arthur Melo. El migcampista brasiler té un perfil diferent amb capacitat per organitzar i repatir el joc de l’equip com bé va demostrar en la segona meitat del curs passat. De moment, es troba fent la pretemporada amb la Juventus a l’espera de resoldre el seu futur més immediat.
Mentrestant, la direcció esportiva continua treballant en els últims serrells de la sortida de Miguel amb destinació al Nàpols. Alhora, un altre dels candidats principals a abandonar Montilivi aquest estiu és Bojan Miovski. El davanter macedoni ha completat una pretemporada més aviat discreta i s’espera que li faci lloc al davanter que vindrà.
