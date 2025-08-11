La Lliga es mostra inflexible: resposta negativa a la petició del Girona d'endarrerir el partit contra el Rayo per la calor
Davant la previsió d'altes temperatures per aquest divendres, el club ha sol·licitat jugar més tard de les 19:00 h
Davant la previsió d'altes temperatures, que es poden enfilar fins als 35 graus, per aquest divendres a Girona i el record ben present del darrer partit de Lliga de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid, amb diversos aficionats atesos per cops de calor, el Girona ha sol·licitat aquest matí formalment a la Lliga l'endarreriment de l'horari de l'encontre contra el Rayo Vallecano, que es disputarà a partir de les 19:00 h a Montilivi i que servirà per obrir el nou curs 2025-26, pensant en la salut del públic i els futbolistes. L'organisme presidit per Javier Tebas, però, s'ha mostrat inflexible i aquesta mateixa tarda ha informat al club blanc-i-vermell que manté l'horari previst. Per tant, el primer partit no es podrà jugar més tard, quan baixi una mica la temperatura a l'estadi, tal com els gironins havien demanat.
La Federació de Penyes del Girona també s'havia sumat a la iniciativa del club demanant a través d'un comunicat a les xarxes socials "l'endarreriment del partit del proper divendres" per "les previsions meteorològiques previstes".
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu