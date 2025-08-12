Oficial: Axel Witsel és la quarta incorporació de l’estiu del Girona
El migcampista belga arriba lliure després d’acabar contracte amb l’Atlètic de Madrid i firma per una temporada més una altra en funció d'objectius
Amb Vitor Reis presentat i Cristhian Stuani, que parlarà demà en roda de premsa per valorar l’inici de la seva novena temporada al Girona, al club blanc-i-vermell només li quedava, de moment, fer oficial l’anunci del fitxatge d’Axel Witsel, que aquest vespre s'ha convertit en la quarta incorporació per a la temporada 2025-26 i el primer futbolista que arriba en propietat després de les cessions d’Hugo Rincón (Athletic), Thomas Lemar (Atlètic de Madrid) i el central brasiler (Manchester City).
Witsel, que va arribar el passat dilluns a Girona per tancar l’acord amb els gironins, ha passat avui la revisió mèdica i ha aprofitat per conèixer als seus nous companys. Després de finalitzar contracte amb l’Atlètic de Madrid, on s’hi ha passat els darrers tres anys, el migcampista belga ha decidit passar l’etapa final de la seva carrera com a futbolista, tenint en compte que té 36 anys, a Montilivi en prioritzar el projecte i la possibilitat que continuar competint a la Lliga EA Sports. Ha firmat per una temporada més una altra en funció d'objectius.
D’aquesta manera, Míchel Sánchez ja pot treballar amb un dels quatre fitxatges que demanava en el darrer amistós de pretemporada davant el Nàpols (3-2). «Necessitem un lateral esquerre, un migcentre, un extrem i un davanter», va dir. De moment, l’entrenador disposa d’un migcampista defensiu que li donarà un plus a l’equip amb la seva àmplia experiència.
La sortida de Miguel s’alenteix
Quan semblava que estava tot fet i decidit per acomiadar Miguel Gutiérrez, el lateral madrileny continua a Girona recuperant-se de la seva lesió al turmell mentre espera ser transferit al Nàpols.
Segons va informar el diari napolità Il Mattino, el Nàpols continua considerant el fitxatge de Miguel, malgrat que existeix un acord amb el Girona i el jugador, perquè el director esportiu Giovanni Manna i el president Aurelio de Laurentiis estan pendents de les oportunitats que puguin sorgir en el mercat. Tot i així, l’operació no s’hauria de demorar.
