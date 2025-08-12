Vitor Reis: «He vingut al Girona per jugar»
Després de conversar amb Pep Guardiola i, sobretot, amb Savinho, Vitor Reis va decidir que el millor per al seu futur era créixer a Montilivi
El central està «motivat per fer una bona temporada» i guanyar el Madrid i el Barça
Quan queden només tres dies per començar la Lliga, Vitor Reis és tot motivació i ambició. El central brasiler, que ja es va estrenar amb la samarreta del Girona disputant tota la segona meitat de l’últim amistós davant el Nàpols (3-2), ha aterrat a Montilivi per «donar-ho tot». Ho va avisar de seguida que va firmar el contracte amb el club blanc-i-vermell i ho va confirmar en la roda de premsa de la seva presentació com a nou futbolista de l’equip de Míchel Sánchez. «Vinc aquí per jugar i estic cent per cent enfocat en el Girona», va assegurar deixant entreveure que no té cap intenció de tornar al Manchester City, qui, pensant en la progressió del jugador, ha inclòs en l’acord de la cessió per aquest curs l’opció de repescar-lo a l’hivern si no té minuts -el percentatge és tan baix que és molt difícil que això passi-, perquè vol fer un gran any aquí. «Si a l’hivern he de tornar al City, tornaré, però estic totalment centrat en el Girona», va insistir.
«Estic molt feliç. Els primers dies han sigut molt bons amb els companys i l’entrenador. Estic molt motivat per fer una bona temporada», va explicar. Sense cap mena de dubte, Reis va prendre la «decisió de venir al Girona per jugar, a la meva edat he de jugar. Vaig conversar amb en Pep (Guardiola) i em va fer veure que era un pas important per mi i, alhora, el millor que podia fer. Ho vaig pensar amb la meva família, els dos clubs van negociar i aquí estic». El jove futbolista, de 19 anys, va afegir que «fitxar pel City era un somni que tenia des de petit. Fins i tot, tinc una carta que vaig escriure quan tenia 7 o 8 anys a l’escola dient que el meu somni era jugar al City. Quan em van venir a buscar al gener, no vaig dubtar en acceptar. Ara, però, soc aquí». Els citizen van pagar 35 milions d’euros al Palmeiras per fer-se amb els serveis del brasiler, que va firmar un contracte de quatre anys i mig, fins al 2029. El seu nom era un dels que té apuntats Quique Cárcel a la seva agenda, tenint en compte la projecció i el talent que té Reis, i és per això que, de seguida que es va obrir la via per poder tornar a rebre futbolistes cedits per part del City, es va treballar per tancar la seva incorporació. «En el moment que vam saber que podíem rebre cessions per part del City, vam veure l’oportunitat de Vitor perquè, lògicament, creiem que és un dels jugadors que ens pot ajudar a fer un pas endavant. És jove, té nivell, qualitat i un futur molt prometedor per davant. Necessita anar creixent. La Lliga i el nostre estil li van molt bé», va confirmar el director esportiu.
Mentre era a Manchester, Reis també va parlar força amb Savinho, qui li va donar molt bones referències sobre el club blanc-i-vermell amb el dolç record de la històrica temporada en què els gironins es van classificar per a la Champions. «Va ser la persona que em va animar a venir. Savinho adora el Girona i després d’explicar-me la gran experiència que va tenir aquí, vaig tenir clar que havia de venir. Em va donar confiança i el projecte és molt bo», va revelar.
Un dels jugadors del conjunt citizen que pot acompanyar-lo és Claudio Echeverri, malgrat que una oferta de la Roma està complicant l’operació més del compte. «No he parlat amb ell sobre això. És una decisió seva i del club. Si ve, ens ajudarà molt. M‘agrada molt com a jugador i com a persona, és molt amic meu, però la decisió està en les seves mans», va apuntar.
El central brasiler, que també pot jugar «al mig o al lateral dret si fa falta», tenint en compte la seva polivalència, tot i que on se sent més còmode és a l’eix de la defensa «tant en línia de tres com de quatre» -«on el míster em necessiti estaré llest», va insistir-, va dir que «la Lliga és un campionat molt gran, un dels millors del món, i estic molt feliç d’estar aquí. Tinc ganes, és clar, de jugar contra el Reial Madrid i el Barcelona, que són equips d’alt nivell. Intentaré estar a l’altura per quan ens toqui enfrontar-nos-hi poder-los vèncer».
Aquesta temporada, Vitor Reis lluirà la samarreta del Girona amb el dorsal número 12. «No té cap significat especial. Només que és el dia del meu aniversari i el de la meva mare. Em va agradar el número i el vaig escollir, res més», va assenyalar.
