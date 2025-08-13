Axel Witsel ja s’entrena amb el Girona

Míchel Sánchez ha disposat del migcampista belga en la sessió d'avui

Les fotos del primer entrenament d'Axel Witsel amb el Girona

Les fotos del primer entrenament d'Axel Witsel amb el Girona

Veure Galeria

Les fotos del primer entrenament d'Axel Witsel amb el Girona / Girona FC

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El darrer reforç del Girona, el migcampista belga Axel Witsel, s'ha entrenat a la Ciutat Esportiva de Vilablareix per primera vegada. «Per què he vingut aquí? És simple: el Girona és un equip que m’agrada veure, per la manera que té de jugar», diu el futbolista, en declaracions als mitjans oficials del club gironí. L’entrenador Míchel Sánchez va ser clau una altra vegada per seduir a la primera arribada en propietat de l’estiu. «En la trucada que vam tenir, va haver-hi una gran connexió, i això és important per a decidir el pròxim pas». Witsel, que els últims anys ha jugat més de central que no pas de pivot, reconeix que «necessitaré una mica de temps per adaptar-me. Primer haig de tenir ritme, però em sento bé mentalment i físicament».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents