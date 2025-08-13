En Directe
Girona - Rayo Vallecano
Segueix en directe la narració del partit Girona - Rayo Vallecano que es juga a l'estadi de Montilivi
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta