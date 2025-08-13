El Girona insisteix amb el canvi d’horari del partit contra el Rayo

La Lliga els va dir que no la primera vegada, però va modificar l'Alabès-Llevant

L'estadi de Montilivi

L'estadi de Montilivi / MARC MARTI FONT

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Girona ha demanat, per segona vegada, canviar l’horari del partit que divendres l’enfrontarà al Rayo Vallecano a Montilivi en l’estrena de la Primera Divisió (19 hores). El conjunt gironí, que ja va rebre la negativa de la Lliga després d’una primera proposta, ha repetit la petició un altre cop, ja que les previsions de temperatura que s’esperen a l’hora de començar el duel, són igual o pitjors que en el moment de sol·licitar-ho per primer cop.

La Lliga, en una primera resposta, va mostrar-se inflexible davant les intencions del club gironí, però, en canvi, sí que va modificar l’Alabès-Llevant de dissabte, que s’havia de disputar a les 17 hores i passa a les 21.30 hores, perquè la previsió era de 40 graus.

TEMES

Tracking Pixel Contents