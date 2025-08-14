Allargar el fortí de Montilivi en els inicis anuals a Primera
El Girona, que no ha guanyat mai en una estrena a l’elit, tampoc no ha perdut a casa
L’estadística, segons es miri, presenta el got mig ple o mig buit. Per als optimistes, el Girona mai no ha perdut en el primer partit a Montilivi en els seus anys a Primera, l’escenari de l’arrancada del seu sisè any a l’elit, demà contra el Rayo Vallecano (19 hores). Per als pessimistes o patidors, però, també hi ha una altra dada: el conjunt gironí mai no ha guanyat en una primera jornada de Lliga, ni a casa ni a fora. Amb quina de les dues mirades quedar-se?
Comencem pels partits inaugurals dels cinc cursos del Girona a l’elit: el 2-2 de la 2017-18 amb l’Atlètic de Madrid, el 0-0 de la 2018-19 amb el Valladolid, ambdós com a locals; i ja com a visitants, l’1-0 a Mestalla contra el València de la 2022-23, i els 1-1 davant de la Reial Societat i el Betis de les 2023-24 i 2024-25. L’últim partit que el Girona va guanyar en una estrena del campionat va ser a la Segona Divisió, en el debut de Míchel Sánchez com a entrenador en partit oficial, en la 2021-22. El triomf va ser contra l’Amorebieta amb gols de Stuani i Bustos (2-0).
Si analitzem només els primers partits que el Girona ha disputat a Montilivi en el tret de sortida de la Primera Divisió, no hi ha derrotes. Als empats esmentats contra l’Atlètic i el Valladolid, els segueixen tres victòries: el 3-1 al Getafe de la 2022-23, el 3-0 al mateix Getafe en la 2023-24, i un 4-0 a l’Osasuna la 2024-25.
De fet, per trobar la primera derrota del Girona en una primera jornada a casa, cal remuntar-se a la temporada 2020-21, en una patacada a Segona contra el Fuenlabrada (0-1). Aquell, a més, va ser un dia trist per un altre motiu, ja que va ser el darrer partit d’Àlex Granell com a jugador blanc-i-vermell. L’any anterior, també en la categoria de plata, Borja García va salvar un punt en el descompte al davant de l’Sporting (1-1).
Golejadors
Precisament, el mitjapunta madrileny és un dels primers golejadors del Girona en una temporada a Primera Divisió. Va ser en la segona jornada del segon any a l’elit, amb un gol amb el qual el conjunt gironí es va avançar contra el Reial Madrid. Fins que els blancs van despertar (1-4), l’afició local somiava.
Però per golejadors, el de sempre. Un Cristhian Stuani que ha continuat alimentant les seves ambicions aquest estiu, sent el pitxitxi amb tres gols, després de salvar l’equip del descens a Segona amb aportacions decisives a Leganés, a Montilivi contra el Mallorca, i a Valladolid.
L’uruguaià, màxim golejador de la història del club amb 141 gols (142 comptant la Supercopa de Catalunya), també va ser l’autor del primer gol a Primera, contra l’Atlètic de Madrid, el duel que obria el foc aquell curs. Però aquella vegada no seria l’única en què Stuani repetiria com a primer golejador de la temporada: ho va ser en la 2022-23, en la del retorn ja amb Míchel a la banqueta, fent el primer gol contra el Getafe.
En la 2023-24 seria Artem Dovbyk qui escriuria el seu nom en una Lliga de la qual acabaria sent el màxim golejador, amb 24 gols. I l’any passat seria Gabriel Misehouy, un vist i no vist, qui faria l’empat al Benito Villamarín. El neerlandès ha estat cedit aquest estiu a l’Aris de Salònica.
Aquests dos anys esmentats, el primer gol va arribar sempre lluny de Montilivi. Els autors del primer gol a l’estadi, però, van ser Yangel Herrera i Bryan Gil. I una curiositat: en tots dos partits Stuani també va veure porteria. El 7 només no ha marcat en una estrena a casa a Primera l’any del Valladolid i demà s’entreveu titular. Facin apostes.
