Iñigo Pérez: «Mai he sortit satisfet de Montilivi i vull redimir-me»
El tècnic del Rayo Vallecano també creu que «no s'ha de jugar amb aquestes temperatures»
EFE
Iñigo Pérez, tècnic del Rayo Vallecano, va assegurar que si el seu equip supera la ronda prèvia a la disputa de la Conference League no li genera «temor» encarar una temporada amb tres competicions que inicia demà amb la visita de Lliga al Girona.
«Estar en tres competicions no em genera temor. Jugar una tercera et genera les mateixes dificultats que una temporada amb dos. Si passa i durant un període llarg de temps juguem dijous i divendres, no crec en els que diuen que allò important és la Lliga i que viatjar per Europa és per tenir fotografies als estadis», va opinar. L’entrenador rayista va defensar que una dinàmica positiva de resultats «és molt important» i ajuda a donar un bon nivell en totes les competicions: «Hem de preparar simultàniament de la mateixa manera Lliga, Copa i Conference».
A les portes de l’estrena, Iñigo Pérez va recordar les males experiències a Montilivi davant el Girona de Míchel, amb el desig d’iniciar el curs d’una forma diferent. «El primer partit sempre genera incertesa de veure com estem. Coneixem l’entrenador del Girona, al seu equip, que han patit estar a dalt amb una expectativa prop de guanyar la Lliga, juguen Champions i cauen l’any passat perquè és difícil sostenir-ho per un munt de causes. Buscaran un impuls per tornar a ajustar les expectatives. És un partit realment difícil. En cap dels dos que he jugat a Montilivi he sortit satisfet i vull redimir-me», va apuntar. «Crec que no s’ha de jugar amb aquestes temperatures, però l’horari és limitat i no ens hem de queixar», va dir.
