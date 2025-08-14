Míchel tranquil·litza l'afició per la baixa de Stuani: "Ha tingut un problema personal"
L'entrenador només tindrà disponible Miovski de davanter pur arran de les baixes de l'uruguaià i Abel Ruiz
El Girona va tornar a demanar el canvi d’horari a LaLiga per al partit contra el Rayo Vallecano, tenint en compte que les previsions meteorològiques per aquests dies han anat a pitjor i demà a les 19:00 hores s’espera que hi hagi màximes de 35 graus a l’estadi de Montilivi -on gairebé no hi ha ombra i hi toca el sol tot el dia, creant un ambient asfixiant-, però la resposta de l’organisme presidit per Javier Tebas ha tornat a ser negativa. L’equip de Míchel Sánchez debutarà demà contra el d’Iñigo Pérez en un encontre sempre especial per a l’entrenador de Vallecas. Els gironins hi arribaran amb cares noves després d’incorporar els cedits Hugo Rincón, Thomas Lemar i Vitor Reis i fitxar Axel Witsel, que ja està inscrit malgrat que és difícil que debuti, a les quals se n’hi afegiran més durant els pròxims dies. D’altra banda, Cristhian Stuani serà baixa per un problema personal.
L’HORARI
“Hem demanat un canvi d’horari. El club informarà quan tingui la resposta de la Lliga. Personalment, penso que per tothom és millor un altre horari amb menys calor. Ja no només per l’espectacle del joc, sinó per la salut dels professionals i l’afició. Fa molta calor. En l’últim partit contra l’Atlètic, vam fer tres aturades per problemes de salut a la grada. Per això, penso que és millor jugar en un horari d’estiu. Ho hem demanat. Veurem. Si no, jugarem amb les condicions que ens han posat”.
“Si ens diuen que no, haurem de jugar i l’afició haurà de venir previnguda amb aigua, no estar molt de temps al sol… Que estiguin sobretot previnguts per aquestes temperatures. Estem treballant sobre això nosaltres amb el dinar, l’aigua pels jugadors… Volem estar preparats el millor possible per jugar amb aquestes condicions. Pel ritme de joc i espectacle no és el millor”.
“Volem el millor per totes les parts perquè hi hagi el millor espectacle, per la salut dels jugadors i també l’afició. Volem endarrerir el partit. Sé que els motius seran televisius, però a vegades hi ha factors especials i crec que s’hauria de tenir una mica de sentit comú en aquest cas. Les altes temperatures que ens trobarem demà, sobretot a la primera part, no són per jugar un partit de futbol. A més que la gent ha d’entrar abans a Montilivi i estarà molta estona sota el sol”.
L'EQUIP I LA BAIXA DE STUANI
“Stuani ha tingut un problema personal i no ha pogut ser-hi a l’entrenament, demà tampoc. És un tema personal i privat, ja informarà. Abel, Donny i Miguel són baixa, la resta estan tots preparats pel partit per començar la temporada".
LA PRETEMPORADA
“Estic molt content amb la pretemporada. Hem pogut treballar sense problemes, més enllà de les baixes per lesió. Sobretot, la d’Abel que va arribar en un moment important per ell i la d’Iván però ell ja està recuperat. Abel aviat estarà al cent per cent. La pretemporada ha estat perfecta. Hem pogut treballar en dinàmica d’equip i amb pensament col·lectiu, que és un problema que vam tenir l’any passat. El més important són les sensacions i per mi són bones. No miro els partits de pretemporada com una realitat; ni la primera mitja hora de l’altre dia és preocupant ni la segona és per llançar coets. Així passa amb els altres partits. Hem pogut treballar el que volíem i ho hem fet bé. L’equip està preparat per competir".
SOLD OUT A MONTILIVI
“Sempre he dit que necessitem molt a la nostra afició. És la realitat. Volem que estiguin orgullosos de nosaltres i ben representats, és el meu objectiu des de sempre. Juguem per la gent, per la província, per Girona i per la nostra afició. És important que estiguin al nostre costat i siguin el jugador número 12. Montilivi ha de ser un fortí aquesta temporada".
LA XERRADA PRÈVIA
“Els he dit que és la meva responsabilitat i he demanat perdó per la temporada passada. Per fer un equip i ser una família, el primer que ha de fer un pas endavant he de ser jo. No ho vaig fer de la millor manera l’any passat. Aquest any tindran un entrenador al seu costat, que tingui empatia amb ells. Quan un jugador no juga i té poblemes, necessita respostes".
LES INCORPORACIONS
“Witsel només ha fet un entrenament amb el grup i segurament necessita un parell de setmanes. Ell diu una i jo dic dues. La resta estan bé, per demà amb normalitat. Són jugadors que penso que milloren molt la plantilla. Hem signat jugadors d’un nivell molt alt i que necessitàvem. Necessitàvem un jugador per dins amb una resposta cognitiva top i Lemar és un jugador amb un ritme de joc increïble, pensa més ràpid que la resta. Un jugador al mig del camp amb personalitat i que tingui físic per jugar a prop dels central però també bona sortida de pilota i Axel ho té. Un jugador que completi la posició de lateral dret perquè Arnau és un jugador amb una intel·ligència top, però en necessitem un de més recorregut com Hugo. Arnau i Francés poden fer la sortida de tres i Francés de central o Arnau de migcampista. Vitor és un jugador que si volem ser protagonistes al camp i jugar lluny de la nostra porteria, el necessitem. Té intel·ligència i físic per jugar amb 50 metres a l’esquena, ell és top en aquest sentit més enllà de la sortida de pilota. Molt intel·ligent en els duels, també. Estic molt content amb els quatre".
EL TEMPS D'ADAPTACIÓ
“La pretemporada ha estat bé. Els nous jugadors han arribat una mica més tard, però penso que la seva adaptació és fàcil per la seva manera de jugar. No són 12 jugadors. No estic pensant en una altra pretemproada. Per mi el partit de demà és molt important, són els tres primers punts, a casa, i amb la nostra afició. Si arriben més jugadors, haurem de pensar com ho fem perquè entenguin bé què volem d’ells el més aviat possible. El que tenim al cap són jugadors de la nostra manera de jugar i serà fàcil. Una manera de controlar-ho és que tot l’equip sigui una família".
ARNAU I HUGO
“Prefereixo adaptar-me jo a ells. Per mi Arnau, m’adapto molt a ell perquè és un jugador que té el terreny de joc al seu cap. Per això, li deixo jugar a dins. Ell juga a dins, però ell demana aquesta situació i no jo. Crec que el millor per Hugo, i el que té a la seva ànim,a és jugar cap endavant i amb profunditat. Penso que no li demanaré jugar per dins, però si fa una diagonal cap a dins doncs perfecte. No canviaré molt. M’he d’adaptar molt al jugador".
LA IMATGE
“Vull començar guanyant, és important. Que es vegi el què hem treballat i la capacitat de l’equip per defensar junts, anar cap endavant a la pressió, tenir profunditat amb la pilota… L’any passat vam donar molts passos horitzontals, n’hem de fer més verticals... Ho demano tot per demà. Sé que portem poc temps treballant, però la pretemporada ha sigut bona".
MÉS FITXATGES
“Necessitem un jugador més al mig del camp, si pot ser diferencial a 3/4 és el que volem. Necessitem un lateral esquerre davant la possible sortida de Miguel, que és una realitat. A dalt necessitem un altre jugador. Ja està".
ECHEVERRI
“No diré res. Nosaltres sabem què passa. Tenim molta informació. Surt molta informació també que no sé d’on surt. Estem parlant de millorar la plantilla i hi ha molts noms a sobre la taula. Veurem què és el millor per millorar-la. No diré cap nom".
DOVBYK?
“I Savinho… (Riu) No ho sé. Penso que és impossible".
EL RAYO A EUROPA
“Com a rayista que soc és un somni també. El vaig complir com a jugador i ara el podré gaudir veient-lo. No em perdré cap partit del Rayo a Europa perquè és un club que sempre seguiré. És molt maco que l’afició pugui viure-ho més de 20 anys després".
EL VILA-REAL-BARÇA ALS EUA
“No sé si desvirtua la competició, però sempre he sentit que ens devem molt a la nostra gent. Jo jugo per la nostra afició. A mi no m’agrada la idea. Vull que la meva afició pugui gaudir a Montilivi d’un partit contra qualsevol rival. Per mi és molt important pensar en l’afició. És molt important pel món del futbol".
