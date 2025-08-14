Temeritat de LaLiga en el Girona-Rayo: es manté l'horari tot i les màximes de 35 graus a Montilivi
El club blanc-i-vermell ha demanat per segona vegada aquesta setmana endarrerir el primer partit de la temporada a causa de l'onada de calor, però la resposta ha tornat a ser negativa
El Girona-Rayo Vallecano es jugarà demà a partir de les 19:00 hores amb una previsió meteorològica de 35 graus de màxima a l'estadi de Montilivi. No hi ha cap més remei. Així ho ha estipulat LaLiga, després de denegar per segona vegada aquesta setmana la petició del club blanc-i-vermell d'endarrerir l'horari a causa de les altes temperatures que hi ha a la ciutat per l'onada de calor. La primera sol·licitud és va fer dilluns i l'altra, ahir. Totes dues han estat rebutjades, malgrat que "el Girona considerava que a les set de la tarda les previsions de temperatura eren massa altes i que podien provocar problemes de salut en futbolistes i afició". S'espera un ple absolut a Montilivi, després que aquest matí s'hagi penjat el cartell de sold out.
Els motius que ha argumentat l'organisme presidit per Javier Tebas per mantenir l'horari fixat són que "la temperatura estimada a l’inici del partit serà de 32 graus i que anirà disminuint al llarg del mateix, finalitzant per sota dels 30 graus. Amb aquestes dades, pròpies d'aquesta època de l'any, s’han disputat partits en temporades anteriors, i fins i tot es disputaran en aquestes primeres jornades de la temporada en altres estadis". Cal recordar, que en l'últim partit de Lliga del curs passat contra l'Atlètic de Madrid, amb menys temperatura, diverses persones van haver de ser ateses a la grada per cops de calor. A més a més, a Montilivi hi ha poca ombra per la qual cosa hi haurà picat el sol durant tot el dia escalfant encara més l'ambient.
En conseqüència, el Girona ha preparat un dispositiu per intentar "minimitzar els riscos d'aquesta situació". El club comprarà i regalarà 4.000 gorres addicionals a les 4.000 que repartirà LaLiga -sumant un total de 8.000-, a part de lliurar una ampolla d'aigua gratuïta a tots els aficionats que es trobin a les zones exposades al sol, com els gols, i instal·lar tres barres addicionals de subministrament d’aigua i refrescs. Alhora, s'ha aprofitat per fer una crida de responsabilitat als seguidors perquè "siguin conscients d’aquesta situació i vetllin pel benestar de les persones més vulnerables".
Aquest migdia en roda de premsa, Míchel Sánchez ha donat la seva opinió al respecte sense conèixer encara que LaLiga es mantindria inflexible i deixaria l'horari a les 19:00 hores. "Personalment, penso que per tothom és millor un altre horari amb menys calor. Ja no només per l’escectacle del joc, sinó per la salut dels professionals i l’afició. Fa molta calor. En l’últim partit contra l’Atlètic, vam fer tres aturades per problemes de salut a la grada. Per això, penso que és millor jugar en un horari d’estiu". L'entrenador s'ha avançat a la resposta explicant que "si ens diuen que no, haurem de jugar i l’afició haurà de venir previnguda amb aigua, no estar molt de temps al sol… Que estiguin sobretot previnguts per aquestes tempratures. Estem treballant sobre això nosaltres amb el dinar, l’aigua pels jugadors… Volem estar preparats el millor possible per jugar amb aquestes condicions. Pel ritme de joc i espectacle no és el millor”. “Volem el millor per totes les parts perquè hi hagi el millor espectacle, per la salut dels jugadors i també l’afició. Volem endarrerir el partit. Sé que els motius seran televisius, però a vegades hi ha factors especials i crec que s’hauria de tenir una mica de sentit comú en aquest cas. Les altes temperatures que ens trobarem demà, sobretot a la primera part, no són per jugar un partit de futbol. A més que la gent ha d’entrar abans a Montilivi i estarà molta estona sota el sol”, ha afegit.
