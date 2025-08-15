Antal, el tercer futbolista del filial que jugarà amb l'Andorra a Segona Divisió

El Girona fa oficial la cessió del central hongarès al club andorrà fins al final de la temporada 2025-26

Antal, en acció durant el partit contra l'Alabès a la Massana de la setmana passada

Antal, en acció durant el partit contra l'Alabès a la Massana de la setmana passada / Marc Martí Font

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Antal Yaakobishvili no entrarà en la convocatòria del primer partit de Lliga aquest vespre contra el Rayo Vallecano a Montilivi (19:00 h). El Girona ha informat aquest matí que el central hongarès, de 21 anys, segueix el mateix camí que Kim Minsu i Jastin García i jugarà cedit a l'Andorra aquesta temporada.

El defensa, que es va incorporar al club blanc-i-vermell l'any 2021 procedent de l'Atlètic Sant Just, continuarà el seu creixement a Segona Divisió amb els andorrans després de comptar amb diverses oportunitats al primer equip i, fins i tot, debutar a la Champions el curs passat. Míchel Sánchez va comptar amb ell en cinc partits, repartits entre les temporades 2023-24 i 2024-25, entre Lliga, Copa i Lliga de Campions. El febrer de 2024, Antal va renovar amb els gironins fins al 2028.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents