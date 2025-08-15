Antal, el tercer futbolista del filial que jugarà amb l'Andorra a Segona Divisió
El Girona fa oficial la cessió del central hongarès al club andorrà fins al final de la temporada 2025-26
Antal Yaakobishvili no entrarà en la convocatòria del primer partit de Lliga aquest vespre contra el Rayo Vallecano a Montilivi (19:00 h). El Girona ha informat aquest matí que el central hongarès, de 21 anys, segueix el mateix camí que Kim Minsu i Jastin García i jugarà cedit a l'Andorra aquesta temporada.
El defensa, que es va incorporar al club blanc-i-vermell l'any 2021 procedent de l'Atlètic Sant Just, continuarà el seu creixement a Segona Divisió amb els andorrans després de comptar amb diverses oportunitats al primer equip i, fins i tot, debutar a la Champions el curs passat. Míchel Sánchez va comptar amb ell en cinc partits, repartits entre les temporades 2023-24 i 2024-25, entre Lliga, Copa i Lliga de Campions. El febrer de 2024, Antal va renovar amb els gironins fins al 2028.
