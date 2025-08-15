«La gespa estava molt seca; dos errors ens han matat el partit»
Míchel, que no pot «trobar explicació» a la derrota, evita culpar Gazzaniga pels seus greus errors
Míchel buscava la manera, però no li trobava «explicació al què ha passat. Estàvem jugant bé. Ens hem posat 0-3 sense que el rival fes res per obtenir aquest resultat». «Podríem dir que ha estat un accident. No ha sigut una situació còmoda perquè la gespa estava molt seca, el camp estava molt malament per la calor, i hem comès dos errors que han matat el partit. Jugar així no és fàcil. L’equip, fins al descans, ha estat grogui per això. Crec que teníem molt clar què havíem de fer per superar la pressió del Rayo. No solem cometre errors tan importants en una Lliga que no et permet fallar així», va comentar.
L’entrenador de Vallecas, com és habitual, no va voler individualitzar i no va comentar res de Gazzaniga: «Els que hem fallat som el Girona, ja està. Podem veure-ho de moltes maneres, però els que cometem els errors som nosaltres. Ni aturar tres penals ni l’expulsió canvien la meva manera de veure les coses». «Volíem guanyar el partit, sobretot, per Stuani i la seva família. No ha pogut ser», va lamentar. I va afegir que «el resultat d’avui no em dona més urgència per firmar jugadors».
