L’anticipació del Girona i la precaució controlen la calor
El club gironí està a l’altura de les expectatives i evita problemes a les graderies contractant personal addicional i col·locant 15.000 aigues
Hi havia ganes de tornar a veure el Girona a Montilivi. L’afició blanc-i-vermella ha presentat una gran entrada per al primer partit de Lliga de la temporada 2025-26 contra el Rayo Vallecano, tot i saber que la calor, amb 35 graus a l’estadi a l’hora de l’inici, seria un problema difícil de suportar. El Girona, però, ha estat a l’altura de les expectatives: ha contractat personal addicional, ha situat tres punts extres de subministrament i ha col·locat 15.000 aigües i 8.000 gorres. Tot, per evitar ensurts, cosa que ha aconseguit. Com a mínim a la graderia, perquè al camp ja és una altra història.
Després que LaLiga es negués rotundament a endarrerir l’horari, tirant enrere les dues peticions que ha fet el Girona durant la setmana pensant en la salut dels futbolistes i aficionats en plena onada de calor, el club ha procurat tenir cura de la seva gent -i dels seguidors del conjunt madrileny- que es trobava exposada al sol, com els gols (especialment el sud) i bona part de Preferent. Les previsions de temperatura fins i tot havien fet alçar la veu a l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, que va advertir que «jugar el partit a les 19:00 h amb aquestes temperatures és un perill per als aficionats que seran a Montilivi i per als professionals que seran al terreny de joc», afegint que «LaLiga té obligació de buscar alternatives segures», però ningú li va fer cas. Tampoc va intervenir la Generalitat de Catalunya, malgrat els repetits avisos de perill del Meteocat. Eren més importants els interessos televisius. El Jovent Gironí va cantar: 'Tebas, vete ya'.
Buscant l’ombra a la prèvia
L’única zona de l’estadi on no ha tocat el sol era Tribuna i la part de dalt de la coberta de Preferent, la resta -malgrat que ja amb el 0-2 el gol nord està pràcticament a l’ombra- està desprotegida dels rajos solars que encara picaven a mitja tarda. És per això, que la majoria dels assistents, molts dels quals són turistes que passen les vacances a la Costa Brava i han aprofitat per presenciar un partit de la Primera Divisió en directe, han esperat fins a gairebé el darrer moment per entrar, cosa que no ha ajudat a les cues. S’hi estava millor als pocs punts d’ombra que quedaven al bosc que hi ha a tocar del pàrquing de l’avinguda de Montilivi, passant de llarg de la fan zone. L’ambient ha estat asfixiant, molt pitjor que en el darrer duel del curs passat contra l’Atlètic, que es va haver d’interrompre tres vegades per atendre persones afectades pels cops de calor, algunes de les quals fins i tot es van desmaiar.
Un munt de precaucions i cues
Tant el Girona com l’afició present han pres un munt de precaucions al llarg de la jornada. El club s'ha anticipat als problemes, de la mateixa manera que la gent, carregada d’aigua, viseres, ventalls i protecció solar. Alguns han hagut de fer veritables equilibris per arribar al seu seient i evitar que els caigués tot. L’esforç valia la pena i no hi ha hagut contratemps a lamentar. Més enllà del resultat, esclar.
Molta gent, això sí, s'ha perdut l’inici de partit davant de les llargues cues que s'han format en els diferents torns d’accés col·locats a l’estadi, un protocol que el Girona encara ha de perfeccionar, perquè no és la primera vegada que passa.
