El teló s’alça sense Stuani i amb una calor d’infern
El davanter uruguaià és baixa per la mort del seu pare en el primer partit de Lliga contra el Rayo, que manté l’horari per imposició de la patronal
Segurament, si algú havia pensat un guió per aquesta nova temporada 2025-26, que avui alça el teló a l’estadi de Montilivi, no hauria imaginat una estrena com la que tindrà el Girona contra el Rayo Vallecano. El partit estarà marcat, sobretot, per les altes temperatures, a causa de l’onada de calor que s’està vivint aquests dies Catalunya -s’esperen màximes de 36 graus a Girona-, i la negativa de LaLiga d’endarrerir-lo.
Després que la patronal presidida per Javier Tebas denegués per segona vegada consecutiva la petició dels gironins per poder començar més tard, considerant que tanta calor pot provocar «problemes de salut en futbolistes i afició», l’encontre començarà a les 19:00 hores tal com estava previst. El motiu, segons LaLiga, és que «la temperatura estimada a l’inici del partit serà de 32 graus i que anirà disminuint al llarg del mateix, finalitzant per sota dels 30 graus. Amb aquestes dades, pròpies d’aquesta època de l’any, s’han disputat partits en temporades anteriors, i fins i tot es disputaran en aquestes primeres jornades de la temporada en altres estadis». Davant d’aquesta resposta, el Girona ha preparat un dispositiu per intentar «minimitzar els riscos d’aquesta situació» el dia que hi haurà un ple absolut a Montilivi en exhaurir-se les entrades. El club comprarà i regalarà 4.000 gorres addicionals a les 4.000 que repartirà LaLiga -sumant un total de 8.000-, a part de lliurar una ampolla d’aigua gratuïta a tots els aficionats que es trobin a les zones exposades al sol, com els gols, i instal·lar tres barres addicionals de subministrament d’aigua i refrescs. Alhora, ha fet una crida de responsabilitat als seguidors perquè «siguin conscients d’aquesta situació i vetllin pel benestar de les persones més vulnerables».
Per a més inri, l’equip de Míchel Sánchez no podrà comptar amb el pitxitxi de la pretemporada. Cristhian Stuani es perdrà el debut a la Lliga per la mort del seu pare, però se l’espera la setmana vinent a Vila-real. Sense el killer, i amb Abel Ruiz lesionat, l’entrenador blanc-i-vermell només té disponible Bojan Miovski de davanter pur, tot i que tenint en compte que pot sortir del club aquest estiu i el discret estiu que ha fet, és molt possible que s’aposti per Portu com a referència ofensiva o, fins i tot, es confiï en el banyolí Dawda Camara del filial.
La resta de l’onze quedarà més o menys igual que la temporada passada amb la novetat de Joel Roca, que ha demostrat merèixer un lloc al primer equip, i l’oportunitat de veure les noves incorporacions, que, d’entrada, començarien des de la banqueta. Hugo Rincón, Thomas Lemar, Vitor Reis i Axel Witsel estan inscrits a la Lliga i formaran part de la convocatòria, encara que per al torn del migcampista belga caldrà esperar un parell de setmanes.
Per la seva part, el Rayo, amb els gironins Pep Chavarría, Ivan Balliu i Gerard Gumbau a la plantilla, inicia un curs il·lusionant en el retorn a Europa més de vint anys després. Els madrilenys no han guanyat mai a Montilivi amb Iñigo Pérez a la banqueta i, com va dir el tècnic, intentaran «redimir-se». L’única baixa que tenen és la d’Abdul Mumin.
