Gazzaniga es tira un tret al peu
El porter argentí obre el debat a la porteria arran de les greus errades que va cometre en l’estrena a la Lliga contra el Rayo Vallecano
El de Murphy va regalar un gol, un penal i va ser expulsat al minut 43
«Els qui hem fallat som el Girona. Podem veure-ho de moltes formes, però la realitat és que els qui cometem errors som tots. Ni quan fa una actuació d’aturar tres penals ni avui -el passat divendres- són situacions que em treguin de la meva manera de veure els coses, que és una manera col·lectiva. No li trobo explicació al què ha passat perquè estàvem treballant molt bé. Però, vaja. A vegades hi ha aquestes situacions de joc, que no tenen gran explicació. Han estat errors tan greus... Haurem de pensar que ha estat un accident i ja està. Hem de continuar buscant la manera per seguir mirant endavant», comentava Míchel Sánchez, després de la catastròfica estrena a la Lliga contra el Rayo Vallecano a Montilivi (1-3), intentant no assenyalar Paulo Gazzaniga per haver regalat el partit al rival.
El porter argentí, de 33 anys, es va tirar un tret al peu i va obrir, inesperadament, el debat a la porteria del Girona. Després d’equivocar-se en el 0-1, colpejant malament una passada de David López i donar mastegat el gol a Jorge De Frutos, Gazzaniga va intentar un regateig a l’àrea, provocant un penal a l’extrem dret del Rayo i que li va costar l’expulsió amb vermella directa al minut 43. Concedir dos gols en poc menys de 25 minuts amb errades tan greus és impropi d’un jugador de Primera Divisió. El de Murphy, que, com va recordar Míchel, ha protagonitzat grans actuacions a la porteria gironina -sempre es recordaran els tres penals que va aturar a l’Athletic o les mans salvadores a Valladolid per certificar la permanència la temporada passada, entre d’altres-, ha estat indiscutible sota pals fins ara i, segurament, el fet de no tenir algú amb qui competir veritablement pel lloc a l'onze ha acabat passant factura. El partit contra el conjunt d’Iñigo Pérez podria comportar conseqüències.
L’oportunitat de Krapyvtsov
Si un membre del Girona en pot sortir beneficiat de tot plegat, aquest és Vladyslav Krapyvtsov. El jove porter ucraïnès, de 20 anys, va fitxar pel club blanc-i-vermell el desembre de 2024 sent una aposta clara de futur -no tant de present-.
El curs passat, Krapyvtsov ja va debutar a LaLiga EA Sports després que Míchel li donés la titularitat dels dos darrers partits, deixant Gazzaniga a la banqueta, contra la Reial Societat (3-2) i l’Atlètic de Madrid (0-4). L’equip, aleshores, ja havia certificat la permanència i el tècnic es podia permetre avaluar la resposta del porter ucraïnès davant de rivals de primer nivell. Malgrat que no va poder evitar les golejades, va deixar motius per mirar al futur amb optimisme demostrant tenir bons reflexos, personalitat i valentia. Ara bé, està en ple creixement esportiu com per poder oferir un rendiment immediat.
En el primer partit de la temporada 2025-26 contra el Rayo, mirava l’encontre tranquil·lament des de la banqueta quan, de sobte, es va veure posant-se els guants, sortint al terreny de joc per la insensatesa de Gazzaniga i amb el repte d’aturar un penal a Isi Palazón que no va poder ser tot i endevinar-li la trajectòria i llançar-se al costat correcte. Krapyvtsov va estar a l’altura del moment, evitant que la ferida fos encara més grossa amb un parell d’aturades de mèrit; mentre que a la segona part va fer pràcticament d’espectador amb la millora substancial dels gironins arran de l’entrada de les noves incorporacions (Thomas Lemar, Vitor Reis i Hugo Rincón).
De moment, el porter ucraïnès sap que en el pròxim partit davant el Vila-real serà titular. La baixa obligada per sanció de Gazzaniga conviden a aquest escenari, després que Juan Carlos renovés per un any més el passat mes de juny i mantingués el rol de tercer porter. L’estiu de 2024, Quique Cárcel tenia la voluntat de fitxar un porter que li fes competència a Gazzaniga i va arribar Pau López cedit per l’Olympique de Marsella, però el porter gironí no va acabar satisfet i al gener de 2025 va demanar trencar l’acord per marxar a Mèxic. Com que va arribar Krapyvtsov al desembre (Toni Fuidias, amb contracte fins al 2027, està cedit al Nàstic) i la continuïtat de Gazzaniga sota pals semblava clara, la porteria no ha estat una prioritat en el mercat.
