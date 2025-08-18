Es desencalla el serial de Miguel Gutiérrez
El lateral madrileny viatjarà cap a Nàpols per passar la revisió mèdica, signar i deixar la primera xifra important a la caixa
Per poder fer front a la petita revolució que falta durant les dues setmanes en què la persiana de fitxatges encara estarà oberta, el Girona necessita ingressar diners. La primera venda (que no l’última) fa dies que té nom i cognom: Miguel Gutiérrez. El lateral madrileny ho tenia tot acordat amb el Nàpols, però des d’Itàlia van paralitzar la negociació provisionalment esperant trobar millors opcions. En les últimes hores, però, l’operació s’ha desencallat, tal com va avançar la Cadena Ser, i Gutiérrez viatjarà avui mateix per passar la revisió mèdica i signar, deixant a l’economia blanc-i-vermella la meitat dels 18 milions més dos en variables que ha de compartir amb el Reial Madrid, que té el 50% dels drets del jugador.
Un cop s’oficialitzi definitivament el traspàs, el Girona ja podrà activar les carpetes obertes que té al damunt de la taula. Míchel ha verbalitzat en les darreres trobades que necessita a un lateral esquerre (Àlex Moreno, Akieme o Pedrosa són tres de les opcions), un migcampista que desequilibri a tres quarts de camp (Echeverri és el principal candidat i el City el vol enviar cap a Girona) i un davanter centre. Tot això, com a mínim.
Pel que fa al capítol de sortides, Miovski és clar aspirant a abandonar Montilivi, Solís podria fer-ho, Francés i Arnau tenen pretendents i en les últimes hores ha transcendit l’interès de la Reial Societat en Yangel, una absència que faria mal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps