El Girona tindrà la seva pròpia Fundació de caràcter altruista

Tatiana Pérez

El creixement del Girona, que aquesta temporada 2025-26 compleix el seu sisè any a la Primera Divisió, també passa per la creació de projectes que fan del club un lloc millor. L’entitat blanc-i-vermella va anunciar que el pròxim mes de setembre presentarà de forma oficial la Fundació Girona FC. Amb aquesta iniciativa, de caràcter altruista, es perseguirà «l’objectiu de consolidar, estructurar i ampliar el compromís social del club» més enllà de les funcions socials que ja es desenvolupen des de diferents àrees com el futbol base o el Genuine.

En l’actualitat, el departament encarregat de promoure i participar en diferents jornades i accions solidàries al llarg de la temporada és l’àrea social.

La Fundació Girona FC se centrarà, sobretot, en tenir cura de l’educació en valors, la promoció de la salut i el benestar, la inclusió i cohesió social i la sostenibilitat, posant especial èmfasi en els joves, a través de projectes propis i accions comunitàries que connectin el club amb el territori i tinguin un impacte real i positiu en la vida de les persones.

El Girona va informar que la presentació oficial de la Fundació Girona FC està prevista per al dia 9 de setembre en un acte institucional adreçat als mitjans de comunicació i agents clau. Serà llavors quan el club doni més detalls del nou projecte.

