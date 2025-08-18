Greus problemes a Montilivi: res canvia si res canvia
L’aposta de Míchel d’insistir amb pràcticament el mateix equip que va sumar 13 dels 57 punts possibles en la darrera segona volta de la Lliga no genera credibilitat i requereix una sacsejada urgent
L’anàlisi és fàcil de fer: l’equip que va alinear Míchel Sánchez en l’estrena a la Lliga no genera credibilitat. Ni el fet d’haver disposat de tres mesos llargs per reiniciar l’estat d’ànim, ni tampoc la voluntat de construir un dia a dia millor durant una pretemporada més efectiva pel que fa a la feina que la viscuda l’estiu passat, serveixen per a creure que, d’un dia per l’altre, els mateixos jugadors que van signar 13 dels 57 punts possibles en la segona volta del curs passat ara fregaran l’excel·lència.
L’entrenador del Girona no va alinear cap dels fitxatges, deixant de banda al recuperat Joel Roca, que només amb els minuts de divendres (90) va sumar més presència a Primera que en la resta de minuts jugats a l’elit com a blanc-i-vermell (80). Míchel ho justifica per la precaució davant la manca d’automatismes, perquè acaben d’arribar i s’han de guanyar el lloc, o perquè directament no estan a to, com Witsel, a qui va deixar a la graderia i que si arriba a Vila-real, ho farà just. Vitor Reis, Hugo Rincón i Thomas Lemar van participar en la segona part, i realment, i tot i la inferioritat numèrica, la millora va ser un fet, malgrat que no s’ha de perdre de vista que el Rayo Vallecano ja tenia un avantatge considerable i va aixecar el peu de l’accelerador.
La realitat, però, és que el Girona que va donar el tret de sortida a la Lliga va continuar sent el Girona deprimit, pla i desesperant d’abans de l’estiu. Col·lectivament, no flueix; i el pitjor de tot és que no dona cap mena de símptoma que ho acabi fent, per més que el tècnic insisteixi alineant els mateixos. De fet, potser aquest és el principal problema: la fragilitat dels centrals és contagiosa; l’esquena dels laterals, una autopista; la nul·la velocitat i creativitat amb la qual es mou la pilota des del mig del camp resta qualsevol mena de capacitat de sorpresa, i sense pilota, tret del rendiment de Yangel Herrera, la pressió és poc efectiva; els mitjapuntes no solen rebre alliberats, i quan ho fan, sempre és en zona de poc perill per als interessos contraris; i al davant, la manca de contundència i fins i tot de productivitat és alarmant. Miovski va tocar quatre pilotes, divendres. Va ser el menys influent dels 32 jugadors que van trepitjar la gespa.
Deures sense fer
No arribar amb els deures fets al debut des dels despatxos va tenir conseqüències molt negatives. Urgeix fitxar i fer una sacsejada important a l’onze, perquè el futur no preveu molta esperança de mantenir aquesta línia. Míchel no va saber donar explicacions a la roda de premsa del que havia passat: va argumentar la patacada comparant-ho amb «un accident». Un accident que s’allarga des del mes de gener, doncs, coincidint amb la derrota contra el Sevilla en el primer partit de la segona volta. Míchel va alinear el mateix porter (Gazzaniga), els mateixos laterals (Arnau i Blind) i els mateixos centrals (David López i Krejci). També van sortir Tsygankov i Asprilla; és a dir, 7 dels 11 -la mitjana aproximada de la segona volta que gairebé envia el Girona al descens- que van jugar divendres contra el Rayo. Els altres quatre canvis són Romeu per Solís, Iván per Yangel, Bryan per Joel Roca i Abel per Miovski. Perquè a falta de Stuani i tot i dir, al final del curs passat, que s’havia equivocat no fent jugar més a Portu, divendres el va deixar a la banqueta. Quan va sortir, esclar, l’equip va fer una altra cara.
