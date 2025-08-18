Miguel Gutiérrez ja és a Nàpols per passar la revisió mèdica

La sortida del lateral esquerre madrileny és imminent i deixarà uns 10 milions d'euros a Montilivi

Miguel, controlant una pilota a Montilivi.

Miguel, controlant una pilota a Montilivi. / David Borrat/EFE

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Miguel Gutiérrez no tornarà a vestir la samarreta del Girona. Pràcticament recuperat dels seus problemes al turmell, la sortida del lateral esquerre madrileny ben aviat serà una realitat com ja va prevenir Míchel des de mitjan juliol i el club blanc-i-vermell farà caixa per poder avançar en el mercat amb més fitxatges. El defensa, de 24 anys, ha viatjat a primera hora del matí a Itàlia per passar la revisió mèdica amb el Nàpols. Diversos mitjans italians l'esperaven en la seva arribada a la que serà, a partir d'ara, la seva nova ciuat.

L'acord entre els gironins i el vigent campió de la Serie A pel traspàs de Miguel s'ha tancat per uns 18 milions d'euros, més dos en variables, per la qual cosa a Montilivi s'ingressaran uns 10 milions, tenint en compte que el Reial Madrid conserva la meitat dels drets del jugador. La sortida del madrileny es produeix en un moment clau per al mercat del Girona, que abans de poder fer més fitxatges necessitava vendre algun actiu per alliberar massa salarial.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents