El Girona confirma l'adeu de Miguel

Miguel Gutiérrez lluita amb Jofre Carreras en l'Espanyol-Girona del curs passat. / Europa Press

Era qüestió d'hores. El Girona ha informat aquesta tarda que Miguel Gutiérrez deixa de ser jugador del club blanc-i-vermell, després d'haver arribat a un acord amb el Nàpols pel seu traspàs. La venda del lateral madrileny s'ha tancat per 18 milions d'euros, més dos en variables, dels quals els gironins n'han ingressat el 50% perquè comparteixen els drets del jugador amb el Reial Madrid.

El defensa, de 24 anys, ha firmat un contracte per cinc temporades amb el vigent campió de la Serie A, fins al 2030.

