El Girona es queda sense un dels seus grans desitjos: Echeverri jugarà al Bayer Leverkusen
L'argentí i el Manchester City descarten la cessió a Montilivi
Final a un altre dels culebrons de l'estiu. El Girona ha rebut una mala notícia aquest matí després de saber que Claudio Echeverri, conegut popularment com a el 'Diablito', s'incorporarà al Bayer Leverkusen, descartant així la cessió a Montilivi. El Manchester City i el club blanc-i-vermell tenien avançades les negociacions perquè el migcampista ofensiu jugués a l'equip de Míchel Sánchez aquesta temporada, però el futbolista no ho veia amb gaires bons ulls. Després d'intentar marxar a la Roma, amb qui no hi va haver entesa perquè els italians volien incloure l'opció de compra en el préstec, l'argentí ha trobat un destí que encaixa en els interessos citizen.
Segons ha avançat el periodista Matteo Moretto i ha confirmat Diari de GIrona, Echeverri jugarà al Bayer Leverkusen, que ha acceptat una cessió simple i es farà càrrec del seu salari, on coincidirà amb l'exmigcampista del Girona Aleix Garcia. El futbolista viatjarà avui mateix cap a Alemanya per passar la revisió mèdica.
La cessió d'Echeverri al Bayer Leverkusen és un cop molt dur per a Quique Cárcel i la direcció esportiva del Girona, que veuen com se'ls escapa un dels grans desitjos de l'estiu i ara hauran de contemplar altres opcions per fitxar al migcampista ofensiu que tant ha demanat Míchel.
