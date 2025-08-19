Miguel marxa per la porta petita després de tres cursos
El lateral deixa Montilivi pel vigent campió de la Serie A amb un contracte fins al 2030
Els comiats solen ser dolorosos, però en aquest cas serà un alliberament per a totes les parts. Feia temps que s’esperava aquest moment. Miguel Gutiérrez deixarà de ser oficialment jugador del Girona per fitxar pel Nàpols, vigent campió de la Serie A, amb un contracte per cinc temporades, fins al 2030. L’acord, que feia dies que estava pactat però des del club italià es va decidir alentir l’operació per estar pendents de les oportunitats que poguessin sorgir en el mercat, s’ha tancat per 18 milions d’euros, més dos en variables, arribant als prop de 20 milions. Després del traspàs d’Artem Dovbyk a la Roma per uns 40 milions, es tracta de la segona venda més cara de la història del club blanc-i-vermell, juntament amb la d’Aleix Garcia al Bayer Leverkusen. Els gironins, però, només ingressaran el 50% pel lateral madrileny perquè comparteixen els seus drets amb el Reial Madrid.
Miguel va viatjar ahir a primera hora del matí a Itàlia per passar les proves mèdiques i poder convertir-se, d’aquesta manera, en nou jugador del Nàpols. El defensa, de 24 anys, va ser captat a les 9:15 hores per diversos periodistes italians mentre entrava a Villa Stuart, un centre mèdic especialitzat a Roma on els nous fitxatges del Nàpols hi passen habitualment els reconeixements dels metges. Un cop superat l’examen, i comprovat que està recuperat de la lesió al turmell dret, va desplaçar-se fins a Nàpols per ultimar els darrers detalls de l’anunci del seu fitxatge, que és imminent.
Miguel, que tindrà d’entrenador Antonio Conte, haurà de competir per un lloc al lateral esquerre amb l’uruguaià Mathías Olivera. Segurament, la seva adaptació al conjunt napolità serà progressiva tenint en compte que no competeix des del passat mes d’abril. El seu darrer partit a les ordres de Míchel Sánchez va ser un Leganés-Girona de la temporada passada, en la qual va disputar 35 partits entre Lliga, Copa i Champions.
L’aviat exfutbolista del Girona tenia la intenció d’abandonar Montilivi en el passat mercat d’hivern, amb ofertes de grans equips d’Europa, però Quique Cárcel, tenint en compte que a la plantilla només Daley Blind podia substituir-lo al lateral esquerre, no va deixar-lo sortir. Tot i continuar a l’equip, tampoc va aportar massa durant la segona volta perquè els problemes físics li ho van impedir i el neerlandès, de 35 anys, va haver d’abandonar l’eix de la defensa per ocupar el seu lloc. El 2025 de Miguel ha estat marcat per la lesió al turmell dret, de la qual va haver de ser operat a principis de juliol. La intervenció quirúrgica va ser un contratemps a l’hora de negociar la seva sortida, a part que no va participar en cap dels amistosos de la pretemporada ni va anar convocat en l’estrena contra el Rayo.
Miguel, que ha defensat la samarreta del Girona durant tres temporades, ha marxat de Montilivi per la porta petita després que el serial de la seva sortida eclipsés el gran futbolista que ha sigut per al Girona. Va arribar el 2022 procedent del Madrid Castilla i de seguida es va guanyar un lloc a l’onze, jugant-ho pràcticament tot menys part del curs passat. En el seu currículum hi té 112 partits de blanc-i-vermell amb 6 gols, un a la Champions, i 18 assistències.
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros