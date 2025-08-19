La ràpida «connexió» de Witsel: «El Girona és el lloc on havia d'anar»
El migcampista belga, que no ha fet pretemporada, confia viatjar amb l’equip aquest diumenge a Vila-real
Conscient de la seva veterania, arriba a Girona atret per la idea de Míchel i les ganes de continuar a LaLiga
Axel Witsel va quedar fora de la convocatòria del primer partit contra el Rayo Vallecano (1-3) perquè necessita una mica de temps d’adaptació -«He arribat bé físicament, però em falta ritme d’entrenament i minuts de partit», va reconèixer ell mateix-, tenint en compte que el seu fitxatge es va anunciar dos dies abans del debut a la Lliga i que aquest estiu no ha fet pretemporada perquè va acabar contracte amb l’Atlètic de Madrid el passat 30 de juny. El migcampista belga, de 36 anys, ho té just per estrenar-se amb la samarreta del Girona aquest diumenge davant el Vila-real (19.30 h), però s’esforça per fer-ho com més aviat millor i així poder aportar la seva «experiència» i «equilibri» a l’equip. «Cada dia em sento millor. Treballo fort per recuperar el temps que he perdut i tant de bo pugui anar amb l’equip a La Ceràmica», va expressar.
El primer futbolista que ha arribat en propietat en aquest mercat -ha firmat per una temporada més una altra segons objectius- va ser presentat a Montilivi, on va conèixer part de l’afició que va assistir en l’acte per donar-li la benvinguda.
«Vaig estar a prop d’anar a Itàlia, però, al final, quan vaig parlar amb el Girona, l’entrenador (Míchel Sánchez) i Quique (Cárcel) em van fer creure que aquest era el lloc on havia d’anar. Hi va haver connexió. Per això, tot va anar molt ràpid després. El Girona és la millor opció per la meva família i per mi, a part que volia continuar a LaLiga», va explicar Witsel sobre l’oferta de l’Udinese que va refusar.
En aquest sentit, el nou jugador del Girona va detallar que durant la conversa amb l’entrenador de Vallecas aquest li va «proposar la seva manera de veure el futbol i és un joc que m’agrada: tenir la possessió i mirar cap endavant. Quan la perds, mirar cap endavant el més ràpid possible. Són conceptes que jo també penso com a jugador. És per això que no vaig necessitar gaire temps per decidir fitxar pel club. Vaig sentir connexió amb el Girona, és important».
El migcampista belga, que com va apuntar el director esportiu Quique Cárcel «és un jugador que no cal presentar» i «tant el míster com jo volíem un perfil al mig del camp amb aquest punt d’experiència, bon joc i capacitat per filtrar i posar pilotes a dins», va revelar que Míchel «vol que jugui de migcampista»: «A l’Atlètic, durant els tres anys que hi he estat, he fet de central, però he jugat quasi tota la meva carrera de migcampista. Hi estic acostumat. No obstant això, si el míster em necessita al darrere també estic llest. Sobre la seva posició, va comentar que «intentaré jugar de la manera que el míster vulgui. Abans era més box to box, d’anar fins a l’àrea contrària i tornar. Amb una mica de qualitat, ràpidament te’n vas cap al davant. Encara puc fer-ho. He de posar més quilòmetres a les cames i agafar aire, però puc fer-ho». Alhora, va afegir que «m’agrada jugar en la posició de ‘6’, m’és igual el sistema».
Amb 36 anys, Witsel és conscient que haurà d’aportar coses més enllà del seu futbol. «Tenim un bon equip. Soc aquí com un veterà més per ajudar els joves a créixer a dins i a fora del camp. Hi ha qualitat. Ho veig cada dia als entrenaments», va considerar. A més a més, va assegurar que «no penso en un last dance. Vull aprofitar al màxim el temps que pugui perquè és clar que amb la meva edat no em donarà per jugar 10 anys més. Vull aprofitar cada dia, cada entrenament, partit i ajudar l’equip el màxim que pugui.
Després de tota la seva trajectòria, el de Lieja va elogiar l’estructura interna del Girona: «L’estil de joc és diferent que el de l’Atlètic, però l’organització a dins del club és igual. No estan al mateix nivell, però interiorment sí». Curiosament, a Montilivi, ha coincidit amb Thomas Lemar, company seu al conjunt matalasser que està cedit aquesta temporada. «És amic meu i, quan vaig decidir-me per venir al club, vaig parlar amb ell. Em va explicar com està l’equip en el dia a dia».
Witsel va preferir no marcar un objectiu fix per aquest curs «Encara és aviat. Només hem jugat un partit i queda molt per davant. No hem d’esperar la Conference o el que sigui. Hem d’anar partit a partit i a veure fins a on podem arribar al final de la temporada», va concloure.
