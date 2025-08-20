El Girona pot perdre Krejci i es planteja dur un altre porter
Iñaki Peña agrada, el central txec és seduït per la Premier i aquest dijous pot arribar Àlex Moreno
Quan semblava que no s’haurien de produir canvis a la porteria del Girona, Paulo Gazzaniga va aparèixer amb les seves errades, que van regalar el primer partit de Lliga al Rayo Vallecano (1-3), per recordar que no té prou competència en el dia a dia i necessita algú que li faci veure perillar realment el seu lloc a sota pals. Vladyslav Krapyvtsov, de segon, que serà titular aquest diumenge a Vila-real per l’expulsió de l’argentí, i Juan Carlos, de tercer, no li fan passar prou pena i és llavors quan s’abaixa la guàrdia. En les últimes hores, ha transcendit l’interès del club blanc-i-vermell per apuntalar aquesta zona i el principal nom que ha sonat és el d’Iñaki Peña. El Barça tindria la intenció de cedir al porter alacantí un cop es desencalli la inscripció de Wojciech Szczesny i, segons va publicar Mundo Deportivo, Quique Cárcel ha recuperat la seva carpeta que ja es trobava als calaixos de mercats anteriors.
D’acord amb una informació del diari Sport, del mateix grup editorial, l’agent d’Iñaki Peña, Fernando Solanas, es va reunir ahir amb Deco, el director esportiu del Barça, a la Ciutat Esportiva Joan Gampe per tractar les nombroses propostes que té Iñaki Peña per marxar cedit. Entre d’altres, han sondejat la seva incorporació el Como, el Celta o el Girona, que seria l’últim en entrar a escena. Cal tenir en compte l’elevat salari del jugador.
A Montilivi, es treballa amb diverses operacions ara mateix. Avui, per exemple, podria ser oficial l’arribada d’Àlex Moreno des de l’Aston Villa, amb un acord fins el 2027. Per contra, s’especula amb una sortida inesperada: la del central Krejci, seduït per la Premier, amb diversos clubs disposats a pagar els 30 milions d’euros de la seva clàusula. El Wolverhampton seria el més interessat.
El Girona, a més, hauria contemplat el fitxatge de Sadiq Umar, que compta amb una oferta del València sense que el club che es posi d’acord amb la Reial Societat pel seu traspàs. En aquest sentit, l’entitat de Sant Sebastià veuria amb més bons ulls la negociació amb els gironins, que tenen la intenció de gratar-se la butxaca per un atacant de garanties, perquè desitgen incorporar Yangel Herrera i els agradaria trobar un acord per abaratir l’operació.
