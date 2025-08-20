La recta final del mercat: Sadiq s'acosta a un Girona que no tindrà Echeverri
El Girona s’acomiada de Miguel, agafa la davantera per l’atacant nigerià i veu com el migcampista argentí, que havia de venir cedit pel City, prefereix el Leverkusen
Hi ha moviment als despatxos de Montilivi en aquests últims dies de mercat. Superada la darrera quinzena abans no finalitzi el termini per fitxar jugadors que no es trobin lliures, Quique Cárcel encara la recta final amb la intenció de portar-li a Míchel Sánchez un altre migcampista -de moment, ha arribat Axel Witsel, que va ser presentat ahir, però l’entrenador també ha demanat un perfil «diferencial a la zona de 3/4»-, un lateral esquerre i un davanter. Això, com a mínim, sempre que no es produeixi alguna sortida inesperada.
El director esportiu té diversos noms de futbolistes entre les seves prioritats, però fa poc va rebre una decepció quan li van comunicar que Claudio Echeverri, el gran desitjat per cobrir el perfil de migcampista ofensiu, ha descartat venir a jugar a Montilivi aquesta temporada. Segons va avançar el periodista Matteo Moretto i va confirmar Diari de Girona, el Diablito coincidirà amb Aleix Garcia al Bayer Leverkusen després que el Manchester City i el club alemany hagin arribat a un acord per a la seva cessió. La intenció dels citizen sempre ha estat que l’argentí continués el seu creixement a les ordres de Míchel, després de no entrar en els plans de Pep Guardiola, tot i que fa l’efecte que la voluntat del futbolista ha estat una altra. Primer, va intentar marxar a la Roma, amb qui no hi va haver entesa perquè els italians volien incloure l’opció de compra en el préstec, i, ara, ha trobat un destí que encaixa en els interessos Sky Blue. El Leverkusen, equip de Champions, ha acceptat una cessió simple i, a més a més, es farà càrrec del seu salari. Amb tot, Cárcel haurà d’activar el Pla B, C o D i, d’acord amb una informació de la Cadena Ser, no està descartada una operació via City.
En aquest sentit, des de Montilivi s’hauria tornat a insistir a l’Olympique de Marsella per Azzedine Ounahi. El migcentre marroquí, de 25 anys, va ser pretès durant el passat mes de juliol però les pretensions inicials del club francès, que el gener de 2023 va fitxar-lo procedent de l’Angers a canvi de vuit milions d’euros i vol recuperar la inversió, van congelar l’operació. Tal com va explicar el web especialitzat AfricaFoot, el Girona té preparada una nova oferta, que podria arribar als cinc milions d’euros, per la gran revelació amb el Marroc del Mundial de Qatar.
Mentrestant, l’arribada d’un futbolista que agafa pes és la d’Àlex Moreno. El lateral penedesenc, de 32 anys, es podria convertir en el substitut de Miguel Gutiérrez a la banda esquerra, després que ahir, finalment, s’oficialitzés el seu traspàs al Nàpols per 18 milions d’euros, mes dos en variables, dels quals els gironins n’han ingressat el 50% (uns 10, en total) perquè comparteixen els drets del defensa madrileny amb el Reial Madrid. Cárcel es troba negociant amb l’Aston Villa, que la temporada passada va cedir el de Sant Sadurní d’Anoia al Nottingham Forest. Si no, l’alternativa podria ser Sergio Akieme (Stade de Reims).
Un cop confirmada la sortida de Miguel, el club blanc-i-vermell confia que aviat podrà obrir la porta a Bojan Miovski. El davanter mecedoni no encaixa de cap manera a l’equip i ho va tornar a demostrar en el debut a la Lliga contra el Rayo Vallecano (1-3) -va tocar quatre pilotes, no va fer cap xut a porteria i Míchel va decidir treure’l abans del descans, tot i quedar-se sense davanter centre, per fer entrar Vladyslav Krapyvtsov arran de l’expulsió de Paulo Gazzaniga-. L’atacant, que ha valorat un retorn a l’Aberdeen escocès, ha entrat en l’òrbita del València, que el tindria a la recambra si el retorn de Sadiq Umar s’acabés descartant. El club de Mestalla ha presentat una oferta a la Reial Societat per aconseguir-ne la cessió i està a l’esper perquè, segons va avançar Radio Marca anit, el Girona hauria pres la davantera pel davanter nigerià, que veuria amb bons ulls posar-se a les ordres de Míchel.
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Aquests són els municipis gironins que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any