Àlex Moreno torna amb Míchel per «fer coses importants»
El defensa penedesenc, de 32 anys, és l’escollit per substituir Miguel al lateral esquerre
Arriba lliure i firma fins al 2027 després de desvincular-se de l’Aston Villa
Àlex Moreno ja és, oficialment, nou jugador del Girona. Així ho ha anunciat el club blanc-i-vermell aquest divendres després que el defensa penedesenc, de 32 anys, s’hagi desvinculat de l’Aston Villa i hagi arribat com a agent lliure firmant un contracte per a les dues pròximes temporades, fins al 2027. El futbolista, que es troba a la ciutat des d’ahir i va passar la revisió mèdica, era l’escollit des del primer moment per substituir Miguel Gutiérrez, traspassat al Nàpols per 18 milions d’euros (9 per al Girona i 9 per al Reial Madrid, que té el 50% dels drets) més dos en variables, al lateral esquerre. Míchel Sánchez el coneix bé perquè va coincidir amb ell entrenant-lo durant dos cursos al Rayo Vallecano -va ser protagonista en l'ascens a Primera Divisió dels madrilenys- i Quique Cárcel ha aconseguit que el club anglès valori la rescissió (tenia contracte fins al 30 de juny de 2026) per evitar la cessió i portar-lo gratis en propietat. L’operació ha sortit rodona.
El de Sant Sadurní d’Anoia torna a LaLiga després de deixar el Betis el gener de 2023 per fer el salt a la Premier League i fitxar per l’Aston Villa. A les ordres d’Unai Emery, però, les coses no li han anat de la millor manera i la temporada passada va jugar cedit al Notthingham Forest, on va disputar 15 partits sense arribar a superar la barrera dels 1.000 minuts. Ara, es compromet amb el Girona per recuperar la seva millor versió i reivindicar-se com un lateral amb molta projecció ofensiva amb un lloc a la banda esquerra que, d’entrada, sap que serà seu. La confiança de Míchel ja la té des de fa temps.
«Moreno és reconegut per la seva habilitat en el driblatge, el seu domini en situacions d’u contra u i la seva participació constant en l’atac. Les seves incursions per banda esquerra i les assistències el situen com un lateral d’alt risc per als rivals. En defensa, el jugador aporta solidesa, amb xifres destacades en entrades i intercepcions. La seva combinació de ritme, tècnica i intel·ligència tàctica el converteixen en un futbolista especial capaç de desequilibrar el partit», ha descrit el club en el comunicat.
Per la seva part, Àlex Moreno, en les seves primeres paraules com a futbolista del Girona, ha explicat en una entrevista als mitjans del club blanc-i-vermell que «les primeres sensacions han sigut molt bones»: «Trobar-me excompanys, a Míchel... Està molt bé. Estic molt content per com m’han rebut i d’arribar, vull començar a treballar ja amb l’equip».
El nou lateral esquerre del Girona ha comentat que la conversa amb Míchel sobre el «projecte» va ser important a l’hora de prendre la decisió. «Em va dir que volia incorporar-me i tornar a treballar amb mi per fer coses importants aquí, a Girona. Ens coneixem. Sé que ell pot explotar molt el meu futbol i no vaig tenir cap dubte», ha afegit.
A part de tot el que és sabut que pot aportar, el jugador ha destacat que «animaré l’equip sempre des de dins del camp». «Vull jugar el màxim, donar el millor de mi, que l’equip estigui sempre el més a dalt possible a la taula i estar també en posicions europees. No vull agafar pressió, he d’estar tranquil, però vull fer bons números i que els aficionats gironins estiguin contents amb mi», ha apuntat.
El pròxim pas serà inscriure a Àlex Moreno, malgrat que és precipitat que debuti aquest diumenge davant el Vila-real a La Ceràmica (19.30 h) perquè necessitarà uns quants entrenaments amb el grup per adaptar-se. «És més fàcil perquè conec l’estil», ha remarcat. En aquest sentit, Daley Blind continuarà ocupant el lateral esquerre.
