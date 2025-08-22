Marcelino: «Com tots, el Girona està en un procés de canvi»
L'entrenador del Vila-real analitza el duel d'aquest diumenge a La Ceràmica i creu que la derrota gironina contra el Rayo va ser «estranya pel desenvolupament»
EFE/Redacció
L’entrenador del Vila-real, Marcelino García Toral, va assegurar en la prèvia del partit que es disputarà aquest diumenge a La Ceràmica (19.30 h) que ser sòlid com a local té una gran incidència a la classificació i és important per finalitzar la temporada a la «part alta de la taula», que és l’objectiu al qual aspira el seu equip.
El conjunt groguet va debutar amb victòria contra l’Oviedo a casa (2-0), però el tècnic va precisar que «això ja és història» i ara els seus desitgen guanyar «el segon» contra el Girona. «Juguem contra un equip que ve de perdre i que en les dues últimes visites va guanyar-ne una i va empatar en l’altra», va assenyalar l’asturià, que va indicar que el Girona té «una idea molt clara de joc».
L’entrenador va relativitzar la derrota gironina a la primera jornada en un partit que va qualificar d’«estrany pel seu desenvolupament»: «Estava igualat i un error puntual va fer que s’avancés el Rayo. És un partit difícil d’analitzar pel que fa al joc». «Com tots, està en un procés de canvi», va afegir Marcelino, que li va demanar al seu equip «lluitar» amb totes les armes i «sumar sis punts».
Alhora, va destacar que el Girona és «un bon equip, amb un bon entrenador i amb una idea de joc i una identitat pròpia i ben definida». Sobre el partit, va dir que «necessitarem recuperar la pilota i distribuir-la molt i bé, obligant-los a defensar».
El tècnic del Vila-real va confirmar les baixes per lesió d'Ayoze Pérez i Gerard Moreno, així com que el camerunès Etta Eyong té «90% de possibilitats» de ser titular davant el conjunt blanc-i-vermell.
El Vila-real va anunciar el fitxatge de Renato Veiga, groguet fins al 2032: «No ens hem precipitat, hem analitzat el mercat i hem considerat que aquest futbolista ens pot oferir rendiment immediat».
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton