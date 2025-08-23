Dawda renova fins el 2027 amb fitxa del primer equip
El banyolí va ser un dels protagonistes de l'ascens del filial a 2a RFEF
El Girona i Dawda Cámara han arribat a un acord per ampliar el contracte del jugador fins el juny del 2027. El banyolí, format al planter gironí, tindrà fitxa del primer equip.
Dawda va arribar a l'acadèmia el 2014, després de destacar al Porqueres amb els seus gols i s'ha consolidat com un dels talents més prometedors de la base blanc-i-vermella.
En el recent play-off d’ascens a Segona RFEF amb el Girona B, es va convertir en el gran protagonista signant cinc gols decisius –tres d’ells en la final contra el San Fernando– que van catapultar el filial cap a la categoria superior.
Internacional amb Mauritània i amb passat ja al primer equip –Míchel el va fer debutar el 2021 tant a Segona divisió com a la Copa del Rei–, Dawda ha demostrat qualitat, esforç i gol, amb un gran caràcter competitiu.
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Els ocupes de la Ronda Ferran Puig de Girona provoquen una fuita d’aigua en intentar una connexió il·legal a la xarxa general
- Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu
- Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia