Dawda renova fins el 2027 amb fitxa del primer equip

El banyolí va ser un dels protagonistes de l'ascens del filial a 2a RFEF

La celebració d'un dels gols de Dawda per aconseguir l'ascens. / Nuri Marguí / Girona FC

Redacció

Redacció

Girona

El Girona i Dawda Cámara han arribat a un acord per ampliar el contracte del jugador fins el juny del 2027. El banyolí, format al planter gironí, tindrà fitxa del primer equip.

Dawda va arribar a l'acadèmia el 2014, després de destacar al Porqueres amb els seus gols i s'ha consolidat com un dels talents més prometedors de la base blanc-i-vermella.

En el recent play-off d’ascens a Segona RFEF amb el Girona B, es va convertir en el gran protagonista signant cinc gols decisius –tres d’ells en la final contra el San Fernando– que van catapultar el filial cap a la categoria superior.

Internacional amb Mauritània i amb passat ja al primer equip –Míchel el va fer debutar el 2021 tant a Segona divisió com a la Copa del Rei–, Dawda ha demostrat qualitat, esforç i gol, amb un gran caràcter competitiu.

