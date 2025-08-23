El Girona B jugarà els partits de Segona RFEF a Vidreres

El filial blanc-i-vermell canvia de seu i deixa Riudarenes arran de l’ascens a la quarta categoria del futbol estatal

Els de Quique Álvarez també disputaran algun encontre seleccionat a Montilivi

Un onze del Girona B en un amistós de pretemporada al Municipal de Vidreres.

Un onze del Girona B en un amistós de pretemporada al Municipal de Vidreres. / Girona FC

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

El Girona B jugarà el seu primer partit com a local contra el Poblense el cap de setmana del 13-14 de setembre. El debut oficial a Segona RFEF haurà sigut el cap de setmana abans, a domicili, davant el Reus Reddis. Amb el compromís del primer equip a Vigo, on els de Míchel Sánchez s’enfrontaran al Celta, el diumenge dia 14 de setembre, hi ha la remota possibilitat que el filial blanc-i-vermell s’estreni a casa a la quarta categoria del futbol estatal a l’estadi de Montilivi perquè estarà lliure. El més normal aquesta temporada 2025-26, però, serà veure competir l’equip de Quique Álvarez al camp de futbol Municipal de Vidreres. De fet, és on ja s’hi estan disputant els amistosos de pretemporada alternant-ho amb el Municipal de Riudarenes, centre d’operacions habitual del segon equip gironí i on hi continuen tenint lloc els entrenaments en el dia a dia.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, el Girona B acompanyarà el juvenil A, que hi està instal·lat des de l’any passat amb motiu de la Youth League, aquest curs a Vidreres, que acollirà partits de Segona RFEF (Girona B), Divisió d’Honor Juvenil (juvenil A del Girona) i Segona Catalana per la Vidrerenca. El filial blanc-i-vermell, per tant, deixarà de tenir Riudarenes com a seu arran de l’ascens i disposarà, ara sí, d’un estadi amb grades que pot acollir públic. El Municipal de Vidreres té capacitat per a 712 persones amb seients, a part de zones habilitades per veure els partits de peu.

Els de Quique Álvarez canviaran la gespa natural per l’artificial amb el trasllat, tot i que es tracta d’una gespa artificial d’última generació que no necessita cautxú i, per tant, el terreny de joc ofereix unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva. Tenint en compte que el Girona i l’Ajuntament de Vidreres van firmar un acord de col·laboració la temporada passada vigent fins al juny de 2026, l’entesa entre totes les parts ha estat fàcil i tothom ho ha vist com una bona oportunitat.

Notícies relacionades i més

A part de Vidreres, el Girona B també tindrà l’opció de jugar alguns dels partits a Montilivi, com ja va avançar aquest diari. La idea que té el club és que siguin els encontres més atractius com, per exemple, Barça Atlètic, Espanyol B o Olot per poder facilitar l’accés de l’afició (local i visitant) en un escenari de Primera Divisió. En tots els casos, s’haurà de compaginar sempre amb el calendari del primer equip que és qui marca el full de ruta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents