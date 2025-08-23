El Girona B jugarà els partits de Segona RFEF a Vidreres
El filial blanc-i-vermell canvia de seu i deixa Riudarenes arran de l’ascens a la quarta categoria del futbol estatal
Els de Quique Álvarez també disputaran algun encontre seleccionat a Montilivi
El Girona B jugarà el seu primer partit com a local contra el Poblense el cap de setmana del 13-14 de setembre. El debut oficial a Segona RFEF haurà sigut el cap de setmana abans, a domicili, davant el Reus Reddis. Amb el compromís del primer equip a Vigo, on els de Míchel Sánchez s’enfrontaran al Celta, el diumenge dia 14 de setembre, hi ha la remota possibilitat que el filial blanc-i-vermell s’estreni a casa a la quarta categoria del futbol estatal a l’estadi de Montilivi perquè estarà lliure. El més normal aquesta temporada 2025-26, però, serà veure competir l’equip de Quique Álvarez al camp de futbol Municipal de Vidreres. De fet, és on ja s’hi estan disputant els amistosos de pretemporada alternant-ho amb el Municipal de Riudarenes, centre d’operacions habitual del segon equip gironí i on hi continuen tenint lloc els entrenaments en el dia a dia.
Segons ha pogut saber Diari de Girona, el Girona B acompanyarà el juvenil A, que hi està instal·lat des de l’any passat amb motiu de la Youth League, aquest curs a Vidreres, que acollirà partits de Segona RFEF (Girona B), Divisió d’Honor Juvenil (juvenil A del Girona) i Segona Catalana per la Vidrerenca. El filial blanc-i-vermell, per tant, deixarà de tenir Riudarenes com a seu arran de l’ascens i disposarà, ara sí, d’un estadi amb grades que pot acollir públic. El Municipal de Vidreres té capacitat per a 712 persones amb seients, a part de zones habilitades per veure els partits de peu.
Els de Quique Álvarez canviaran la gespa natural per l’artificial amb el trasllat, tot i que es tracta d’una gespa artificial d’última generació que no necessita cautxú i, per tant, el terreny de joc ofereix unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva. Tenint en compte que el Girona i l’Ajuntament de Vidreres van firmar un acord de col·laboració la temporada passada vigent fins al juny de 2026, l’entesa entre totes les parts ha estat fàcil i tothom ho ha vist com una bona oportunitat.
A part de Vidreres, el Girona B també tindrà l’opció de jugar alguns dels partits a Montilivi, com ja va avançar aquest diari. La idea que té el club és que siguin els encontres més atractius com, per exemple, Barça Atlètic, Espanyol B o Olot per poder facilitar l’accés de l’afició (local i visitant) en un escenari de Primera Divisió. En tots els casos, s’haurà de compaginar sempre amb el calendari del primer equip que és qui marca el full de ruta.
