Míchel intenta sobreviure al descontrol del mercat: "Un jugador pot estar avui amb nosaltres i demà, fora"
L'entrenador de Vallecas deixa Miovski fora de la convocatòria per "decisió tècnica" i hi inclou Krejci, que pot ser el següent en deixar el Girona
Quan queden nou dies per al tancament del mercat, la continuïtat de bona part de la plantilla del Girona està en l’aire. Míchel Sánchez no sap si podrà comptar amb jugadors intocables com Ladislav Krejci o Yangel Herrera, entre d’altres, per aquesta temporada 2025-26, però el calendari no dona treva i, mentrestant, cal treure el màxim rendiment a l’equip per sumar els primers tres punts després de la dura derrota contra el Rayo Vallecano en el debut (1-3). Per això, continua comptant amb ells. El conjunt blanc-i-vermell visita aquest diumenge el Vila-real a La Ceràmica (19.30 h) en un partit on el tècnic podrà comptar ja amb Cristhian Stuani, que s’ha reincorporat als entrenaments després de viatjar a l’Uruguai d’urgència per la mort del seu pare; Àlex Moreno, que va ser anunciat ahir com a nou fitxatge gironí i ha entrat en la convocatòria per al desplaçament a la Plana Baixa; i Axel Witsel, més adaptat al grup. També hi serà Dawda Camara. El davanter banyolí ha renovat fins al 2027, passant, d’aquesta manera, a tenir fitxa del primer equip. Lluirà el dorsal número ’14’. D’altra banda, Bojan Miovski ha caigut de la llista perquè està pendent de resoldre la seva sortida del club. “És decisió tècnica”, ha dit l’entrenador.
L’EQUIP
“Stuani ja ha tornat i hem pogut fer professional a Dawda, que la setmana passada no va arribar a temps per anar convocat. Estan lesionats Abel i Van de Beek, més la baixa de Gazzaniga per sanció. Que no hi sigui Miovski és decisió meva, no més”.
KREJCI I MÉS SORTIDES
“És el mercat, està obert i és difícil d’explicar. Avui hi ha amb nosaltres un jugador i demà pot estar fora… És així. Hem de jugar amb aquestes regles. Krejci ha entrenat amb nosaltres amb normalitat i està bé, no sé què passarà més endavant. Això amb qualsevol jugador. És la realitat. No paro de veure situacions que diuen que 6-7 jugadors poden estar fora. Veurem com queda la plantilla quan acabi el mercat que és el més important per a la temporada”.
LA SITUACIÓ DE SORTIDES
“Ens centrem en el més important que és el dia a dia i entrenem amb normalitat. Si hi ha alguna cosa d’un jugador i fa que el seu cap no estigui aquí, és un problema que hem de solucionar al moment. Tothom està bé, però. Hi ha jugadors amb propostes i situacions que no són normals per a un equip, però demà el Girona té tres punts en joc i són molt importants per nosaltres sobretot després de la derrota de l’altre dia. És un mercat que no podem controlar i el més important és que el jugador estigui pel partit. Hem entrenat amb normalitat i tracto als jugadors igual, amb exigència”.
“Farem el possible per estar al més aviat possible al cent per cent com a equip. Si marxa un o més d’un jugador que són molt importants per nosaltres, hem de construir amb normalitat. Ja tinc clar que hem d’entrenar situacions més pròximes a les situacions de fer la nostra manera de fer les coses. No pensant en el partit, sinó en la nostra situació. No vull que passi com l’any passat que vam jugar partits millorant sobre els partits. No, hem de millorar sobre l’equip. És molt important que els jugadors que arribin ho facin com més aviat millor”.
“Em preocupa molt, però no han sortit. Quan passi, en parlarem. La realitat és que jo vull un equip en el qual els jugadors estiguin al cent per cent pel Girona i que vulguin estar aquí amb mi, el club, el projecte i la nostra manera de veure les coses. Prefereixo no parlar d’una cosa que no ha passat. Demà estem al cent per cent per jugar. El club pot millorar de manera econòmica. Sé on soc i a vegades no puc fer res més que afrontar la situació que em trobaré d’aquí a deu dies”.
EL VILA-REAL
“És un equip Champions, amb un entrenador que té molt clar com juga i sap entrenar per aquestes situacions. Són capaços de dominar-te i de jugar en la transició. Hem de controlar aquesta situació, però no serà fàcil. Tenim un pla i hem treballat, veurem demà. Volem ser un equip protagonista al camp i dominar totes les situacions de joc. És un dels millors rivals de la categoria amb un entrenador molt top”.
ÀLEX MORENO
“Ha vingut bé. Ahir no va entrenar amb normalitat perquè l’equip tenia un entrenament de baixada i va fer poc, però avui ho ha fet amb normalitat. Ve d’una situació de normalitat a l’Aston Villa, és possible que estigui per jugar demà. La resta també. Witsel ha completat la setmana d’entrenament, a poc a poc, però està preparat.
LA PORTERIA
“No he parlat de la situació de fitxar un altre porter, ara mateix no està al nostre cap. Tinc confiança en Gazzaniga, Vlad i Juan Carlos. Els errors de l’altre dia són meus. Em preocupa que no vam fer un partit amb l’agressivitat que podem donar, sobretot, cap endavant. Són situacions que hem de millorar. El control del joc no són passades de pilotes, ja ho he dit moltes vegades. Vull fer que el jugador comenci a tenir aquestes situacions de mirar més amunt. Hem de treballar-les més i millorar. La imatge de l’altre dia no és bona. La nostra manera de jugar serà bona i perquè la nostra afició estigui contenta. Estic convençut que aconseguiré millorar l’equip”.
ELS TRASPASSOS
“Som un club que a vegades necessita vendre per necessitat. Els recursos que tenim son de TV i poc més, hem de mirar que necessitem vendes. Intentem que sempre que surt un jugador pugui venir-ne un altre de les mateixes característiques o millor. No crec que limitem l’equip amb unes sortides o altres. Miguel és un jugador que volia sortir. Hem portat a Àlex que té unes característiques especials per la nostra manera de veure el joc. Has de reorganitzar-te. Els projectes del club fins ara han estat positius i no tinc cap queixa. Des de dins vull revertir tot el pessimisme que es respira des de fora. El que puc controlar em dona fortalesa, positivisme, il·lusió i motivació. Veurem al final del mercat si estic més preocupat o no. Avui dia se n’han anat jugadors que sabia que podien sortir i d’altres estan aquí”.
ANAR TARD EN EL MERCAT
“Mai he pensat que el resultat de l’altre dia és pel mercat. La gent pensa que poso excuses i no, miro sempre cap a dins. Sé que he fet coses malament, però també l’altre dia les condicions del camp, la gespa i calor no eren les millors per la nostra manera de jugar. És la realitat. He de controlar que el jugador no tingui falta d’agressivitat en el joc, he parlat molt d’aquestes situacions. Ho he de millorar jo. No penso que els resultats siguin conseqüència del mercat. Sé què estem fent per millorar la plantilla, donar il·lusió a l’afició i fer un any espectacular. Espero que se solucioni el mercat i necessito els sis punts, vull la millor versió de l’equip sabent que serà difícil. No deixaré passar aquests dos partits perquè el mercat condicioni els resultats”.
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Els ocupes de la Ronda Ferran Puig de Girona provoquen una fuita d’aigua en intentar una connexió il·legal a la xarxa general
- Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu
- Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia